Marcelino García Toral dejará de ser el entrenador del Olympique de Marsella. El técnico asturiano, fichado este verano para el cuadro francés, ha comunicado este martes a la plantilla que dimite y no seguirá en el banquillo según informa L'Équipe. Ni tan siquiera se sentará en el partido de este jueves contra el Ajax: el encargado de hacerlo será Jean-Pierre Papin.

El cuadro francés no ha perdido todavía esta temporada pero el inicio no ha ido según lo esperado. El último empate contra el Toulouse en casa, unido al anterior ante el Nantes lejos del Velodrome, han provocado que los ultras de la entidad de la Costa Azul explote por todo lo que se ha vivido en el último año. Y los focos también apuntan a un Pablo Longoria que está en estos momentos en el centro de la diana de los seguidores, quienes se quejan, entre otros motivos, de la perdida de identidad de una plantilla que ya no tiene líderes claros o jugadores que contaban con el apoyo de la grada como Payet, Mandanda y Guendouzi. Este último dirección a la Lazio en la última semana de mercado.

El presidente de la entidad está siendo duramente criticado por esa pérdida de nombres, pero no es el único motivo y es que, según afirma L'Equipe, en la jornada de este lunes se celebró una reunión entre la dirección deportiva del Olympique de Marsella y los ultras del conjunto francés. En esa reunión la postura de los seguidores fue muy clara y es que pidieron la salida cuanto antes de Pablo Longoria, incluso con amenazas. Según ha adelantado Marca, en la misma reunión no estuvo Marcelino García Toral, ni tampoco nadie del staff del entrenador asturiano, quien también ha recibido muchas críticas desde la eliminación en la previa de Champions ante un débil Panathinaikos. Incluso los ultras destacaban que Marcelino había hecho pocos méritos para tener un proyecto así lejos de España y que su llegada al banquillo se debe más a una amistad con Longoria.

El KO en competición europea dinamitó el arranque de curso tranquilo que buscaba Marcelino, quien estaba siendo foco de las críticas a pesar de los 9 puntos de 15, marchando por delante incluso del PSG. El mal juego, el dinero perdido por la eliminación en Champions y la falta de contundencia en los partidos apuntaban también a su figura en el banquillo. La situación además se complicaba teniendo en cuenta que los dos próximos partidos son ante el PSG y el Monaco, ambos a domicilio.

Por su parte, según afirma L'Equipe, las 4 dimisiones que reclaman los seguidores además de la del propio Marcelino serían las del mencionado Pablo Longoria (presidente), Javier Ribalta (director de fútbol), Stéphane Tessier (director administrativo y financiero) y Pedro Iriondo (director general).