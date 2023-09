El Valencia lleva 9 puntos de 15 posibles y no es por casualidad. Baraja, desde que aterrizó en el banquillo, fue sentando las bases: Profesionalidad, unión, trabajo e ideas claras. La primera gran noticia es que el Valencia ha recibido solo 4 goles en 5 partidos. No es casualidad. Difícilmente veremos un 4-0 o 5-0 en contra del cuadro dirigido por el Pipo. Eso demuestra que a nivel defensivo, la prioridad es minimizar riesgos y eso, al menos hasta el momento, se ha conseguido.

Ya lo logró a su llegada la temporada pasada después de ver cómo el Valencia de Gattuso tenía muchos problemas atrás y a su llegada frenó el impacto de los goles en contra. Una de las claves es la altura a la que intenta tirar la línea defensiva. Y lo hace por varios motivos. El primero de ellos evidentemente es porque este Valencia no está preparado para defender en su propia área durante 90 minutos. Puede hacerlo en algunos contextos, pero no como norma habitual. El otro de los motivos es ofensivo. La plantilla del Valencia tiene falta de calidad, pero los jugadores están cómodos en un rol de ataque rápido y no en estático. Ese es el caso de los atacantes y de otros futbolistas como Javi Guerra, entre otros.

Baraja necesita que el equipo robe y ataque rápido.