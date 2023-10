E n apenas medio año la carrera deportiva de Javi Guerra ha experimentado un cambio considerable. El futbolista de Gilet ha pasado de ser una perla de la Academia en el Mestalla de Angulo a ser un pilar fundamental del primer equipo y recibir la llamada de la Selección española Sub-21. En momentos críticos para el club tuvo la confianza de Rubén Baraja y su respuesta no pudo ser mejor. La recompensa: renovación con el club de su vida y la oportunidad de representar a su país.

Durante estos días está concentrado con el combinado de Santi Denia junto a sus compañeros del Valencia Diego López y Fran Pérez. Los tres se están ganando a pulso convertirse en intocables de la Rojita y en el caso de Javi incluso llamó a la puerta de la absoluta, formando parte de la prelista. En declaraciones a la Federación, el centrocampista del Valencia expresó la alegría por acudir con la Selección y destacó el gran trabajo realizado en Mestalla está dando sus frutos: «Aquí a la Selección solo había venido una vez y creo que gracias a ese gran cambio en Valencia me he visto recompensado con la llamada y la verdad es que estoy muy contento con todo lo que me ha pasado en este último año».

A pesar del cambio sustancial que se ha producido en su vida, Javi Guerra no levanta los pies del suelo y sigue fiel a la ética de esfuerzo y trabajo que le ha llevado hasta donde ahora está: «Tampoco he notado gran cambio porque sigo haciendo las mismas cosas, vivo en casa, llevo el coche que me da el club y bueno, la vida de cualquier chico de 20 años que estudia y que juega a fútbol que es lo que siempre he querido». No se olvidó del Valencia ni de sus compañeros valencianistas en la Rojita: «Estamos orgullosos de dejar en buen nivel al Valencia, tenemos más relación entre nosotros pero creo que el grupo que se está formando tenemos buena relación todos y es un gran grupo».

Respecto al objetivo de la Sub-21, que no es otro que el de lograr la clasificación al Europeo, los de Santi Denia van por buen camino después de ganar dos partidos y empatar otro en las primeras tres jornadas. España se mantiene en lo más alto del grupo B y este martes tiene una gran oportunidad de dar un paso al frente si vence a Kazajistan. «Los primeros partidos fueron más duros pero se sacaron puntos y creo que tenemos que ir con esa misma mentalidad contra Kazajistan para conseguir los tres puntos y seguir en el liderato», explicó el jugar de Gilet respecto al próximo compromiso. Javi Guerra no escondió sus optimismo y avisó de que este grupo puede dar muchas alegrías: «No llevamos muchos partidos pero ya se ven cosas de ser un gran grupo que puede conseguir grandes cosas y espero que así sea». Por último, destacó la importancia que supone jugar con la camiseta de la Selección: «Representar a tu país es algo muy especial y me encantaría conseguir títulos y grandes cosas con España».

En el amistoso disputado el pasado viernes ante Uzbekistán sub-23, Diego López fue titular mientras que Javi Guerra y Fran Pérez tuvieron su oportunidad en la segunda parte y de hecho ambos pudieron darle la victoria a su equipo, pero se toparon con los palos. Lo que está claro es que los tres son importantes para Santi Denia y lo serán este martes ante Kazajistán.