Doblete de récords de España

Carlos Mayo tan solo tenía cinco años, seis meses y trece días cuando Fabián Roncero batió en Berlín, en 2001, el récord de España de Medio Maratón. Ayer, en Valencia, con 28 años cumplidos el pasado mes de septiembre, el zaragozano pulverizó uno de los récords nacionales más añejos del atletismo español. Veintidós años después, lo logró en una edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, la 32ª, que será especialmente recordada por su gesta y la de la cacereña Laura Luengo, que tumbó también la mejor plusmarca nacional de Trihas Gebre, que databa de 2018 en la ciudad checa de Olomouc, donde mejoró un registro que ya tenía la hispano-etíope desde un año antes en València. También en la ciudad del Turia debutó Carlos Mayo en la distancia, en 2020, cuando se quedó ya a unos 14 segundos que finalmente pudo arañar ayer en una carrera espectacular. Bien apoyado por su estado de forma y calzado en exclusiva entre la Armada española con las mismas Adidas que llevó en Berlín este año la etíope Tigist Assefa, Mayo salió a ritmo de 2:47, el que le habían marcado las liebres para pasar el ecuador de la prueba en 28:30. Pasó el km 5 en 13:57 y el km 10 en 28:12, algo mejor de lo previsto, y se mantuvo en un promedio de 2:50 para cruzar el km 15 en 42:18, el km 20 en 56:31, y la meta en 59:39, quince segundos menos que el imbatible, hasta ayer, crono de Fabián Roncero.

«La verdad es que la recta de meta es una locura, muchos muchos sentimientos, muchos entrenamientos..., desde Tokio llevo trabajando para el Maratón del 3 de diciembre y vamos por un camino espectacular», explicó Mayo en sus primeras palabras, en À Punt. Era su tercera media en Valencia, tras el 1:00:06 de su debut y el 1:00:58 de 2021, toda una garantía. A pesar de estar preparando el Maratón Valencia Trinidad Alfonso del 3 de diciembre, regaló a la ciudad del running otro récord de España. «Ha sido una barbaridad el público como ha animado. Es una locura, se lo dedico a toda la gente que ha creído en mí. Llevaba buscando un récord de España desde 2021 y no tengo palabras. Sabía que íbamos rápido, pero no tenía sensaciones de que se me hinchaban las piernas y sabía que se podía mantener», añadió.

Por su parte, Laura Luengo, tras su crono de 1:09:41, diez segundos menos que la anterior plusmarca de Gebre, dijo estar «muy contenta, me encontraba muy bien para intentar el récord, y por el km 14-15 me puse a trabajar para recortar segundos y conseguirlo. Buscaba la mínima del Europeo y si me encontraba bien ir recortando al récord de España. No me lo creía, pero en el 18 he visto que podía y cuando he visto la meta sabía que lo tenía. La maratón es otra película, soy un poco la novata, y llego con más cautela pero creo que puedo hacerlo bien», concluyó la extremeña de Pasarón (Cáceres), que al revés que Mayo fue de menos a más con parciales de 16:44, 33:19, 49:45, 1:06:09 y 1:09:40, a una media de 3:18.

A falta de los llamativos récords del mundo, la élite nacional ‘regaló’ a en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso dos grandes carreras en categoría masculina y femenina con nuevos récords de España