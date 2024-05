Definides les finals del Trofeu Mancomunitat de la Safor

Les partides pels títols de campions i campiones del Trofeu Mancomunitat de la Safor 2024 han quedat definides després de les dos jornades de semifinals disputades dilluns a Xeraco i dimarts a Oliva.

Salelles II, Canari i Raül han superat Montaner i Tonet IV en la segona semifinal del Trofeu Mancomunitat de La Safor, disputada este dimarts al trinquet d’Oliva. El trio ha fet valdre la seua superioritat numèrica per a dominar el joc, això sí, amb el gran sobresalt que ha suposat la remuntada de Montaner, que ha passat passar d’estar 10-0 baix a posar-se per davant, 15-10.

Però les bateries de la parella han arribat fins a eixe punt, moment a partir del qual el trio ha posat una marxa més, amb un Raül brillant a la punta i Salelles sòlid al rest. Canari s’ocupava del treball més fosc per a sumar dos jocs més (20-15) i rematar després la classificació per a la final del diumenge a Bellreguard. Allí els esperen Ivan i Murcianet, que dilluns varen superar Vicent i Seve en la primera semifinal, celebrada a Xeraco.

La vesprada de pilota a Oliva ha començat amb l’enfrontament corresponent a la segona semifinal de raspall femení Pro1, partida en la qual Ana i Amparo han superat sense excesives dificultats Erika, Anabel i Isabel. El duel ha finalitzat amb 25-5 en el marcador, fidel reflex del desplegament de forces d’Ana I Amparo, ben compenetrades, potents des de la treta i, ja amb la pilota en joc, amb la puntera esquerrana en un moment de forma molt dolç.

Amparo, que diumenge passat es va proclamar campiona de la Copa Diputació d’Alacant, serà, per tant, una de les atraccions de la final del diumenge a Bellreguard, on la parella que forma amb Ana de Beniparrell tindrà en la contra Irene, Júlia i Marina, que dilluns varen superar Clara, Myriam i Natàlia en la primera semifinal.

Abans de les finals de Bellreguard, al Trofeu Mancomunitat de la Safor li queda un penúltim capítol, les lluites pels tercers i quarts llocs, programades per al divendres al Trinquet Ciscar de Piles. En la primera partida de la vesprada, Erika, Anabel i Isabel tindran en la contra Clara, Myriam i Natàlia. En la segona, Vicent i Seve rivalitzaran amb Montaner i Tonet IV.

Fase prèvia Individual

En la fase prèvia del campionat Individual de raspall, Marc s'ha desfet de Verdú en partida celebrada també este dimarts al trinquet d’Oliva. En l’enfrontament, just abans de les semifinals del Trofeu Mancomunitat de la Safor, el punter ha sigut clarament superior i ha tancat la partida per la via ràpida, sense deixar opcions a Verdú, campió individual sub-23, que no vaha pogut anotar cap joc. El duel ha resolt per 25-5.

La competició de raspall continua este dimecres al trinquet de Castelló de Rugat, on s’anuncien a les 18.30 hores Feo, vigent campió autonòmic individual sub-23, i Boronat. El diumenge dia 5, a Xàbia, Bossio s’enfrontarà a Diari a les 11 hores, mentres que dimarts que ve, a Oliva, s’enfrontaran Boronat i Momparler.