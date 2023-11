El 25 Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València ha completat la primera fase a totes les categories, llevat de Primera femenina, que ja va celebrar la final el dia 5 amb el triomf de Bicorp davant Xeraco. Primera masculina i Segona A, Segona B, Tercera A, Tercera B i Quarta, tant masculina com femenina, celebraran les eliminatòries els caps de setmana del 25-26 de novembre i 2-3 de desembre.

Categories masculines

Bicoroliva Bicorp i Favara han arredonit la lligueta amb el campionat dels seus respectius grups acompanyats, respectivament, per Gavarda i la Llosa de Ranes. Els duels de semifinals enfrontaran, d’una banda, a la Llosa de Ranes i Bicorp (dissabte a les 19:00 hores) i, d’altra, a Gavarda i Favara (diumenge a les 16:00h.). La final està programada per al diumenge 17 de desembre al trinquet d’Alzira.

A Segona A han despuntat Gavarda B i Turismo Rural Bicorp B. Els gavardins hauran d’enfrontar-se a semifinals als seus ‘germans’ de Gavarda C, el que garanteix una plaça per al club a la final. Els bicorpins, per la seua part, s’amidaran a Quatretonda B. Pel que fa a Segona B, Segària El Verger es veurà les cares contra Campanar i La Vall B tindrà com a rival a Favara C.

A Tercera A, Castelló de Rugat i Intersemillas Tamborí València B s’han fet amb la primera plaça de cada grup. La Vall C i Genovés C seran els seus corresponents rivals. Fusion Ribera Alzira E i Ajuntament de Beniparrell M han acabat com a primers de grup de Tercera B. Els beniparrellins jugaran davant els carletins i els alzirenys ho faran contra els de la Safor.

Per la seua part, Bonrepòs i Mirambell s’amidarà contra Borbotó E, mentre que Borbotó F tindrà com a rival al Club Pilota Castelloner a les semifinals de Quarta.

Categories femenines

El CPV Beniparrell ha sigut el gran dominador de la categoria de plata femenina. Ajuntament de Beniparrell B, campió del grup A, jugarà contra Les Alcusses Moixent B. L’altra semifinal comptarà amb els equips beniparrellins C i D. Quant a Segona B, Massamagrell i Bicorp Es Raspall F s’han proclamat campions de grup i s’enfrontaran contra Baix Girona i Ajuntament de Beniparrell F.

A Tercera A, Ajuntament de Beniparrell G jugarà les semifinals contra Oliva D, mentre que Genovés F s’enfrontarà contra Alcàsser B. Trinquet de Torrent i Baix Girona E, campions de Tercera B, es veuran les cares respectivament contra El Genovés H i Rafelbunyol B.

Per últim, a Quarta, Ajuntament de Beniparrell I jugarà contra Carlet Volea B. Turismo Rural Bicorp H i Baix Girona C seran els integrants de l’altra semifinal.