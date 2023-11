Jorge Martín se resiste a arrojar la toalla pese a los problemas con el neumático en Catar que le alejaron a 21 puntos del líder ‘Pecco’ Bagnaia, que este sábado podría ser campeón del mundo por segunda vez si le saca cuatro puntos al español en la carrera al esprint. Al del equipo Pramac no le cabe otra que tratar de aprovechar al máximo los 37 puntos que por primera vez estarán en juego en un solo fin de semana en Cheste, que este sábado asistirá a su primera carrera al sprint.

El piloto formado en la Cuna de Campeones está «con ganas de pelear» aunque admite que el éxito «depende de muchos factores». «Valencia es un circuito que me encanta, en el que podemos ser competitivos, y creo que podemos hacer un gran fin de semana, así que estamos con ganas de pelear por ello, si bien sabemos que no depende sólo de mí, depende de muchos factores, pero habrá que intentar que se den esos factores para ganar», reconoció en la rueda de prensa oficial que montó MotoGP después de que ambos aspirantes se hicieran la foto que ilustra su duelo en la recta del Circuit Ricardo Tormo.

Precisamente de lo que suceda el sábado dependerá su estrategia del domingo. Lo dice el piloto que más veces ha ganado este año una carrera al esprint, hasta en siete ocasiones. «Es difícil de saber, hasta que la carrera ‘sprint’ no acabe no se sabe, primero hay que ganar el sábado y ver qué posibilidades tenemos para meter pilotos en medio, porque al final hay que ganar y meter pilotos en medio. Un poco lo que necesitaba Lorenzo en 2013 y no le salió bien. A ver si lo hacemos mejor».

Martín señaló que «no sirve de nada quedarse estancado en el pasado y desde que salí de Catar ya estuve pensando en Valencia», por lo que asegura haber pasado página a lo ocurrido, y lo diferencia de su título de Moto3, que sentenció en Cheste. «Entonces llegaba con más ventaja y con las cosas medio hechas, y aquí es al contrario, tengo todo por hacer. No habría llegado en esta condición de no ser por lo que pasó en Catar, pero es lo que hay». Y preguntado por lo sucedido con su neumático trasero en Losail reconoció que «hoy ha habido una reunión donde tenían que decirnos algo, pero no sé, hay que esperar incluso meses para estudiar ese neumático y entender qué ha pasado. Yo tengo la idea de que fue que la goma no trabajó como tenía que trabajar, pero si no es así, por lo menos saberlo para que no nos pase en el futuro».