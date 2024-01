¿Cómo están yendo estas primeras jornadas tras el paréntesis navideño?

Hemos vuelto ya al trabajo, están siendo días intensos en los que estamos combinando preparación física con táctica. El primer entrenamiento fue el miércoles, primero hicimos preparación física y luego directamente fuimos a Alcoi a jugar un partido amistoso ante el Petrer. Jugamos en el campus de la Universidad de Alicante, me parece muy interesantes estas iniciativas para difundir el voleibol por toda la Comunitat.

Con la clasificación para la Copa y tras ganar al potente Almería en la última jornada antes del parón, habrán pasado unas fiestas tranquilas...

La verdad es que terminamos muy bien y eso nos permitió irnos de vacaciones contentos, con la cabeza tranquila. Ahora volvemos al trabajo sabiendo que nos espera una segunda vuelta muy dura y que tenemos por delante también un duro trabajo por hacer.

Llegó al banquillo del Léleman en noviembre por Fabián Muraco ¿Balance?

Estoy sorprendido y muy contento de los resultados que hemos obtenido y del nivel que he visto en el equipo. Si soy sincero no esperaba sacar dos victorias en estos tres paridos que disputamos, teníamos un calendario muy difícil y no contaba que fuésemos a estar tan fuertes como locales y ganar a un rival de la talla del Almería. Esa ha sido nuestra fuerza, en casa podemos dar un nivel muy alto.

La clasificación para la Copa de febrero también fue un alivio.

Es que es muy positivo, es bueno no dejarse objetivos por el camino, es algo importante para ir dando pasitos.

¿Cómo ha sido su adaptación a la plantilla?

Creo que el equipo aún tiene un margen de mejora importante pero es un equipo con experiencia y la verdad es que me ha sorprendido la confianza que hemos cogido los jugadores conmigo y yo con ellos. Estábamos en una situación que no podíamos esperar, nos jugábamos cosas importantes y tenía que ser así. Hay jugadores con margen de mejora y aún queda que nos entendamos más, aunque desde luego la cohesión que ha habido desde el principio ha sido sorprendente. Por supuesto todavía hay detalles que tenemos que ir puliendo.

Usted es brasileño aunque lleva 15 años afincado en España, ha sido campeón de Liga y Copa con el Palma, también ha dirigido en la Superliga Femenina...¿Qué le llevó a aceptar la oferta del Léleman?

Me parece un proyecto muy serio con una base muy sólida. Por desgracia en este mundillo a veces hay proyectos muy fugaces, he vivido varias de estas experiencias. Sin embargo en Valencia he encontrado un club sólido y serio. València necesitaba tener un club así en el mundo del voleibol. Además, estoy convencido de que es un club que va a más, que cada vez va a tener más apoyos. Espero que podamos rendir en pista al nivel que se espera de nosotros y que merece este club.

¿Está ilusionado con su nueva etapa en València?

Tenía muchas ganas de trabajar, de volver a la Superliga masculina y creo que es algo que se transmite y que los jugadores necesitan, tener un entrenador que les motive. Ahora liga está muy dura, muy difícil, no hay ningún partido en el que puedas salir a pasearte, como pasaba antes. No hay cálculos que hacer, hay que intentar ganar cada jornada sin hacer cuentas, pensar siempre en objetivos a corto plazo.

El primer partido del año será además en la cancha de su exequipo, el Palma

Partido especial, están en la parte baja pero jugamos en su cancha, no nos separan muchos puntos de ellos por lo que es un partido importante. Son los partidos que son difíciles porque son equipos que están a dos puntos del descenso pero a tres de la Copa, se juegan mucho en cada partido. El objetivo es pensar e la Copa y el playoff pero sabiendo que si te descuidas puedes pasarlo mal. Hay que estar muy concentrado cada día y cada partido para que no se complique

Las dos primeras jornadas del año, fuera ante el Palma y en casa el día 13 ante el Petrer Villena ¿pueden ser claves?

Son partidos en los que eliminas rivales. Si ganamos a Palma dejaríamos de hablar de ellos, marcaríamos una distancia importante. En el caso de Petrer es complicado porque la presión recae en nosotros, son puntos que no se pueden perder.