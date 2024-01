La segona jornada de la 26 Lliga Autonòmica d’escala i corda - Trofeu Diputació de València 2024 es va tancar amb victòries de Vinalesa, La Baronia B, Xilxes, Torrent, Marquesat i Moixent. Al grup A, Les Alcusses Moixent van revalidar la seua victòria per 60-20 contra Vinalesa i ocupen el primer lloc de la classificació junt amb Torrent amb 6 punts.

Trinquet de Torrent A sumà tres nous punts amb una bona victòria contra Amics de la Ribera de 60 per 35. Marquesat A es va adjudicar el triomf davant Montserrat a casa per 60-25. Amb aquesta victòria suma els primers 3 punts i es col·loca al costat de Petrer al segon lloc. Lanzadera Montserrat continua amb 0. Al grup B, el duel entre Vinalesa i Moncada es va decantar a favor dels vinalesins, que van aconseguir guanyar per 60-30. Amb aquesta victòria escalen del tercer al segon lloc amb 4 punts (a igual que la Baronia B) mentre que els moncadencs continuen al últim lloc de la classificació.

Empatat amb Vinalesa es troba La Baronia B amb 4 punts després d’amidar-se a Massamagrell i véncer per 60-40. Els de l’Horta Nord passen al quart lloc amb 1 punt. La partida més renyida de la jornada la van protagonitzar Rafasport -Joma Castellón Xilxes contra La Baronia A (actual campió). Els xilxers s’imposaren per 60-45 i avancen fins al primer lloc de la classificació amb 3 punts mentre que La Baronia A roman al segon amb 2.

Próxima jornada

A la tercera jornada ja s’ha disputat la partida entre Marquesat A contra Les Alcusses Moixent A. Dissabte s’amidaran Petrer A contra Torrent A a les 17:00 hores del grup A. També s’enfrontaran Amics de la Ribera A contra Lanzadera Montserrat A (dissabte, 17:15 hores). Al grup B, Vinalesa contra la Baronia B jugaran dissabte a les 19:00 hores La Baronia A s’amidarà contra Moncada A (diumenge, 11:00 hores) i Camisolar Massamagrell ho farà a Rafasport – Joma Castellón Xilxes A el diumenge a les 16:00h hores.