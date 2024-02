La situación de mercado de invierno del Villarreal CF está, en estos momentos en stand by, es decir, frenada en seco. Tras las llegadas de Eric Bailly, Gonçalo Guedes y Yerson Mosquera, unido al regreso de Aïssa Mandi más pronto de la previsto de la Copa de África y del fichaje inesperado de Francis Coquelin, va a provocar que el club de la Plana Baixa no fichará más. El cierre del mercado invernal de futbolistas con equipo termina esta noche, a las 23.59 horas, por lo que hasta entonces se puede aplicar aquello de nunca digas nunca. Aunque la realidad dicta que en estos momentos el club no tiene encima de la mesa ninguna operación abierta y no se prevé que se haga ningún movimiento más, salvo que se presente una posibilidad de mercado que sirva para rendimiento inmediato y garantice futuro en la entidad.

El consejero delegado del Villarrea, Fernando Roir Negueroles, y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, llevan varias semanas trabajando en traer un extremo derecho que satisfaga los gustos de Marcelino García Toral y, además, encaje en cuanto a su precio (tanto en su nómina como en el montante de un posible traspaso) y en que fuera un jugador para ya, pero que el club se lo garantizara para varios años. Con esas premisas no hay demasiados jugadores en la élite a tiro. El que más agrada y se ha intentado es el extremo derecho senegalés Ismaïla Sarr, pero su buen momento ha hecho frenar al Olympique de Marsella, su club, que en un principio accedió a negociar.