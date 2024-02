Hoy miércoles 7 de febrero el Palau Luis Puig acoge una de las pruebas más destacadas de la temporada de pista cubierta (rebautizada por la World Athletic como pista corta) con el Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia, una prueba que sigue elevando el listón y que en esta edición contará con un elenco de los mejores atletas españoles del momento. Cuatro de las figuras que brillarán en la pista del Luis Puig, Mo Katir, Ana Peleteiro y los valencianos Fátima Diame y Quique Llopis estuvieron ayer en la Fundación Trinidad Alfonso para compartir sus sensaciones antes de afrontar la competición. Al acto asistieron también el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, Vicente Añó y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

El punto culminante de la tarde llegará con el intento de Mo Katir de batir el récord de Europa de Europa de 5.000 metros en pista corta del británico Marc Scott (12:57.08) y de paso establecer un nuevo récord de España: «Si no creyese que no puedo batir el récord, no diría que voy a por él. Creo estoy en un gran momento y voy a por el récord», destacó Katir. Para Ana Peleteiro, 13 veces campeona de España de triple salto y bronce en Tokio 2020, el GP de Valencia abre una temporada muy ilusionante: «El año pasado decidí competir para preparar este año. Después de la maternidad, mi mente estaba focalizada en este 2024 en el que los Juegos Olímpicos de París son el gran objetivo aunque también quiero disfrutar del Europeo y el Mundial».

Para Fátima Diame, que el año pasado tomó la decisión de dejar Valencia para incorporarse al grupo de saltadores de Iván Pedroso, esta competición es muy especial: «Volver a casa me motiva mucho, estoy con muchas ganas. Valencia es la mejor ciudad, es increíble competir aquí, sentir el apoyo de la afición». Diame, tras la sexta posición lograda en el pasado Mundial de Budapest, quiere seguir evolucionando este año: «Creo que puedo mejorar, tengo muchas ganas, sigo consolidándome, me sigo adaptado a los entrenamientos de Iván». Por su parte, Quique Llopis resaltó también la importancia de empezar la temporada en Valencia: «Quiero disfrutar, es un mitin en casa, con los familiares y amigos en la grada. La temporada en pista cubierta no es un objetivo como tal para mí pero sí es un buen test para preparar la temporada de aire libre».

El Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2024, que comenzará a las 17:15 horas contará también entreo otros con María Vicente (triple y 60), Belén Toimil (peso), Adrián Ben (800), Adel Mechaal (3.000) y Eusebio Cáceres (longitud).