«Cuidamos a los jugadores para que vayan a la selección y jueguen 80 minutos»

El Valencia Basket retomará la competición mañana jueves en la cancha de la Virtus de Bolonia donde afrontará la jornada 27 de la Euroliga, un partido con el que los taronja ponen fin al parón motivado por las Ventanas FIBA.

Álex Mumbrú recuperaba ayer a cuatro de los jugadores internacionales: Pradilla, López-Arostegui y Claver, que regresaban de su concentración con España y a Chris Jones que también se incorporaba tras jugar dos partidos con Armenia. El quinto internacional, Damien Inglis, viajará directamente a Bolonia sin pasar por Valencia. Mumbrú se mostró preocupado por las consecuencias de estas concentraciones internacionales y se quejó específicamente del caso de Chris Jones, que jugó al completo los dos partidos con Armenia y al que su seleccionador no concedió ni un solo minuto de descanso: «Está claro que hay cosas que no me gustan, porque no veo bien cuidarlos durante un año para que luego se vayan con la selección y jueguen 80 minutos en dos partidos. Los seleccionadores sólo piensan en las selecciones».

Chris Jones, principal estrella de la selección de Armenia, jugó al completo los partidos ante Austria, en el que anotó 30 puntos y dio 8 asistencias y ante Albania (22 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias). El base estadounidense con pasaporte armenio, a lo largo de toda la temporada ha sufrido diversos problemas físicos por lo que el club ha intentado dosificarlo en la medida de lo posible, algo que con Armenia no ha sucedido.

Mumbrú destacó que tendrá que valorar el estado físico con el que han regresado los cinco internacionales: «Habrá que ver si necesitan más descanso o estarán ya al cien por cien». «No hemos podido entrenar aún con ellos», destacaba en rueda de prensa antes de iniciar la primera sesión del equipo tras el paréntesis por las Ventanas FIBA.

Sobre la transcendencia del partido ante la Virtus, donde el Valencia Basket tratará de dar un paso más hacia el play in de la Euroliga, Álex Mumbrú, destacó: «La Virtus es un equipo que sólo ha perdido dos partidos en casa y en el último, ante el Mónaco, tuvieron tiro para ganar, por lo que sabemos la dificultad, el ambiente que nos encontraremos y hay que estar juntos los cuarenta minutos. Nadie dijo que fuera fácil entrar en ‘play in’, pero tenemos nuestras opciones y hay que lucharlo partido a partido», incidió Mumbrú.

El técnico señaló que en los partidos de Euroliga que quedan en los que los taronja jugarán más fuera de casa que en casa, el Valencia se tiene que hacer «fuerte en casa» porque fuera «todos se juegan algo» como le pasa al conjunto italiano. «Tiene encaminado el ‘play in’, pero querrá entrar en el ‘play off’ directamente», aventuró Mumbrú, que ha perdido a cinco jugadores por los compromisos de las selecciones.

Respecto a las consecuencias en el ánimo del equipo que ha podido dejar la Copa del Rey en la que el Valencia Basket cayó en semifinales frente al Real Madrid, Mumbrú sostuvo que «la Copa deja mucha gente tocada y solo a un equipo bien, que es el que gana». Así, apuntó que tuvieron «seis o siete minutos muy malos en el tercer cuarto ante el Madrid» de los que supieron reponerse para estar trece abajo, pero no acabaron «con muy buenas sensaciones. Vamos a encontrarnos con equipos físicos muchas veces»