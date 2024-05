Kant, geógrafo

Se celebra este año el tercer centenario del nacimiento de Inmanuel Kant, el genial filósofo prusiano de Königsberg. Sus aportaciones a la historia del pensamiento occidental no tienen discusión. El idealismo trascendental es una pieza esencial de la filosofía moderna. Kant es la transición necesaria entre el pensamiento antiguo, desde época griega, y el contemporáneo tan etéreo, tan fluido, tan poco comprensible a veces. En las biografías de Kant se destaca, por sistema, su labor como filosofo, antropólogo, matemático, jurista, diplomático, científico, bibliotecario, pedagogo y profesor universitario, por su ocupación y por las disciplinas de conocimiento sobre las que reflexionó. En obras publicadas en estos meses sobre Kant, que se convierten en éxitos editoriales se destacan estas aficiones y aportaciones del filósofo prusiano al pensamiento universal. Fantástico. Pero se olvida lo importante. Kant impartía lecciones de geografía en la universidad de Königsberg. No enseñaba filosofía. Enseñaba geografía. Porque para Kant el ser humano debía tener dos ejes principales para su formación como ser racional, como ente de pensamiento: el cuándo y el dónde. La Historia y la Geografía. El ser humano no puede entenderse sin una ubicación en nuestro planeta. Y para ello, Kant se esforzó en impartir lecciones de geografía que se iban completando en los sucesivos cursos académicos. Tras su fallecimiento, algunos discípulos que habían asistido a estos cursos recopilaron sus ideas y reflexiones sobre a importancia de la Geografía, en un tratado de Geografía Física, publicado en 1802. En esta obra se aportan, por ejemplo, unos principios para entender el movimiento de los vientos y esboza un modelo de circulación atmosférica general muy novedoso para la época. Un profesor universitario que imparte clases de geografía durante cuarenta años de su vida académica, que recopila los conocimientos existentes de esta disciplina en unos apuntes manuscritos y que, en esos apuntes, incluye aportaciones novedosas para la explicación de hechos y fenómenos de la Naturaleza puede ser considerado, con todo merecimiento, geógrafo.