CON LAS SENTENCIAS DE LA ATE MERITON SIEMPRE PIERDE

El 6 de Marzo se esperan las dos sentencias del TSJCV que resolverán los dos contenciosos en trámite que respectivamente interpuso Lim - Meriton, personificándose en el Valencia Club de Futbol, contra las decisiones del Gobierno Valenciano por la denegación de la prórroga ampliatoria de plazo para acabar la ATE y por la caducidad por incumplimiento de las obligaciones a las que Peter Lim como promotor se obligaba allá por el 2014, cuando en mal día y mala hora un puñado de Valencianos desesperados permitieron que se le vendiera el Valencia por un plato de lentejas.

Obligaciones incumplidas claramente como finalizar el nuevo Estadio antes del 20 de septiembre de 2021, como la de entregar un pabellón cubierto para los ciudadanos de Valencia en Benicalp y acabar las obras de urbanización de los aledaños del nuevo estadio (así como un hotel en el antiguo Mestalla en 2018 etc, etc…). Pero esto ya lo saben ustedes.

La Novedad que pronostico (antes de que se dicten las mismas) es que Meriton siempre va a perder. Y esto, por dos razones de peso.

La primera porque no tiene ni razón jurídica ni fáctica. Durante años Lim, Lay Hoon Chan y el defenestrado por sus excesos Anil Murthy nada hicieron por cumplir las obligaciones que el Valencia CF SAD tenía para con el cumplimiento de la ATE. Nada. Es más, no fueron pocas las declaraciones que escuchamos en Juntas Generales e interviús diciendo que «no iniciarían las obras del estadio hasta que no vendiesen la edificabilidad del viejo Mestalla», recuérdenlo; y desde luego la no venta no es excusa admisible para justificar su incumplimiento, como no lo son las razones con las que argumentaron sus demandas contra las resoluciones de la Generalitat Valenciana.

La segunda, es más clara todavía, pues aún en el caso no deseable (por este firmante que es autor de una de las oposiciones a las demandas de Meriton), de que Meriton obtuviese una sentencia estimatoria de sus pretensiones, Mertion seguiría perdiendo. Lim, con una sentencia que rehabilitara la ATE conforme pide, tendría que acabar el Estadio Nuevo, el pabellón polideportivo de Benicalap, las Obras de Urbanización, la demolición del Viejo Mestalla y la construcción de las Torres que se alzarían sobre el campo de la avenida de Aragón antes de que finalizara el mes de septiembre de 2025. Y además, se volvería de nuevo a la posibilidad, ante el seguro Incumplimiento de Lim y los suyos, de iniciar la ejecución subsidiaria por la sustitución del promotor. El grave error en el que incurrió la resolución del Gobierno Valenciano de 29 de Julio de 2022 eliminando la figura de la sustitución del promotor en la resolución de la ATE, impidió que se haya promovido una solución alternativa a la dejación del cacique de Singapur mediante una licitación pública, con participación abierta de empresas internacionales del sector de la construcción y con el pago asegurado de los fondos de CVC y con garantía de otros activos inmuebles.

En este terreno, tras la manifestación del sábado, en la que una vez más el Valencianismo muestra una clara respuesta al sainete de la subsede mundialista, y ante la inoportunidad de un informe municipal sobre la caducidad de la Licencia que le ha servido a Meriton como Agua Oxigenada para su herida judicial, lo más inmediato, ya, es leer las Sentencias, que seguro serán de absoluta corrección Jurídica y concienzudo análisis. No en vano, dirime la Sección primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ, y sus ponentes son dos magníficas juristas, Magistradas de reconocidísimo prestigio, que dicten lo que dicten seguro que será justo, fundado y argumentado.

Con la tranquilidad además que en cualquier caso Meriton siempre pierde, y pase lo que pase estarán un paso más fuera de nuestro Valencia.