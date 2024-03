De la Fuente no baja el ritmo: 14 partidos y... 15 debutantes

“El estadio más caro del mundo”, así lo bautizaron en Londres después de los Juegos Olímpicos que se disputaron en la capital inglesa en 2012, será escenario este viernes del amistoso que jugarán Colombia y España. Un duelo que pasa desapercibido en las portadas de los tabloides británicos, que ponen el foco en el partido que medirá a la Inglaterra de Bellingham con el Brasil de Vinicius el sábado en el legendario Wembley.

Pendientes de la UCO y de Rocha

El duelo entre españoles y 'cafeteros' queda además opacado por la intervención de la UCO en la Real Federación Española de Fútbol en las horas previas al viaje de la selección para este encuentro. Una intervención que coincidía casualmente con la reunión de la Comisión Gestora de la RFEF para convocar elecciones a la presidencia. Por todo ello, en las horas previas al duelo había más interés en saber si Pedro Rocha, el hombre en quien delegó Luis Rubiales la presidencia, estará en el palco en Londres para acompañar a la selección o se quedará en Madrid a la espera de ser requerido por la Guardia Civil en las investigaciones sobre las irregularidades que se produjeron en la Federación.

En lo deportivo, el Estadio de Londres, como se ha renombrado al que fuera coliseo olímpico y ahora fortín del West Ham de Paquetá, Kalvin Philips y hasta hace no tanto de Pablo Fornals, será testigo del probable debut de Pau Cubarsí y Dani Vivian, los dos centrales convocados por De la Fuente, quien sigue buscando zagueros de garantías para reforzar la demarcación más inestable del grupo. El estreno de ambos, bien sea aquí en Londres o el próximo martes en el Santiago Bernabéu ante Brasil, supondrá que en los 14 partidos del riojano como seleccionador han debutado 15 jugadores. El de Haro advirtió en su día: “No tendré problema para dar oportunidades a quien llame con fuerza a la puerta de la selección”. Y a día de hoy nadie puede cuestionar que las ha dado a jugadores de todo perfil, origen y club.

En este algo más de año y medio que lleva al cargo de la selección, De la Fuente no ha dejado de apagar incendios en la sala de prensa como la controversia que se generó al no convocar a Sergio Ramos, la salida de la RFEF de Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso, la marcha de Brahim con Marruecos o ahora esta investigación de la UCO con siete detenidos del entorno del expresidente que lo designó seleccionador.

13 debutantes… más Cubarsí y Vivian

Pero también ha tenido tiempo para hacer debutar a 13 futbolistas con la absoluta. Grimaldo, Rodrigo Riquelme, Aleix García, Robin Le Normand, Martín Zubimendi, David García, Oihan Sancet, Fran García, Joselu, Álex Baena, Lamine Yamal, Bryan Zaragoza y Ángel Pedraza. A ellos se sumarán Cubarsí y Vivian después de esta ventana de amistosos para completar un dato más que llamativo, 15 debutantes en 14 partidos.

Entre ellos aparecen jugadores por los que ha habido un trabajo burocrático notable como Le Normand, futbolistas que han explotado puntualmente como Bryan Zaragoza. Jóvenes que conoce desde que eran menores de edad, como Oihan Sancet, y apuestas prematuras como las de Lamine Yamal o Pau Cubarsí, que con 16 y 17 años desembarcan en una selección en la que están llamados a ser figuras de peso. De hecho, el extremo ya se ha ganado una jerarquía en el grupo pese a tener solo 16 años.

Algunos de estos debutantes estarán seguro en la lista final para la Eurocopa como Le Normand, Zubimendi, Joselu o Lamine Yamal. Otros apuntan a ello, como Grimaldo, que está deslumbrando esta temporada en el Bayer Leverkusen a las órdenes de Xabi Alonso, y parece haberle ganado la pugna en el lateral izquierdo a Fran García o Ángel Pedraza. O un Pau Cubarsí que se ha afianzado en el eje de la zaga del Barcelona de Xavi y apunta a entrar en el grupo junto a Laporte, Le Normand y un cuarto central que debería ser David García, si se recupera con normalidad de su lesión.

Si no pasa nada raro, este viernes el destino de Vivian y Cubarsí quedará ligado para siempre al del Estadio de Londres, coliseo que se pagó con el dinero de la lotería y los impuestos de los ingleses. 537 millones de libras invertidos en Stratford, en el Lower Lea Valley londinense, lugar que pasó de ser una ciénaga a convertirse en un bonito recuerdo de la ciudad bien aprovechado.