Así celebrará el título de la Copa de la Reina el Valencia Basket

El Valencia Basket, que este domingo 24 de marzo lograba el primer título de campenas de la Copa de la Reina de su historia, ya tiene listo el programa de celebraciones oficiales. La expedición taronja tiene previsto aterrizar este mismo domingo a las 24:10 horas en el aeropuerto de Manises y ya en la jornada del luens, 25, celebrarlo a lo grande con la afición y cumpliendo con las clásicas visitas institucionales.

Nueva celebración en la Fonteta

La Fonteta será de nuevo el escenario que acoja las celebraciones de esta hazaña histórica del equipo y cuerpo técnico junto a la afición. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible.

Gran fiesta en la Fonteta

El pabellón taronja abrirá sus puertas a las 19:00h de la tarde y a las 20:00h dará comienzo el acto. En él hablarán las protagonistas del título de liga y la afición tendrá la oportunidad de participar de primera mano. Todos aquellos que deseen hacer preguntas a cualquiera de las jugadoras que forman el equipo o el entrenador pueden formularlas desde este momento a través de Twitter con el hashtag #PreguntaALasCampeonas y mencionando a @valenciabasket. En Facebook e Instagram podrán hacerlo comentando la publicación que se subirá a la cuenta del Club sobre este respecto mañana lunes por la mañana. Se hará una selección de entre todas las preguntas enviadas y las protagonistas las contestarán durante el acto en la Fonteta. Además, habrá vídeos, entrevistas y muchas sorpresas más para celebrar por todo lo alto este título copero.

El evento no estará abierto solo a aquellas personas que se desplacen a la Fonteta. La afición que no pueda asistir de forma presencial podrá vivir las celebraciones desde su casa gracias a la retransmisión en directo que se realizará a través de la cuenta de Youtube de Valencia Basket. No pierdas la oportunidad, ¡ven a celebrar el título de la Copa de la Reina con nosotras a la Fonteta!.

Visitas institucionales

Antes de celebrar el título con su afición, el Valencia Basket visitará Ayuntamiento, Generalitat y también la Basílica de los Desamparados para ofrecer el título a la Virgen. A las 16:30 horas el equipo será recibido en el Ayuntamiento de Valencia por la alcaldesa, María José Catalá. A continuación, a las 17:15 el equipo ofrecerá el título a la patrona de la ciudad y posteriormente, a las 18:00 horas serán recibidas en el Palau de la Generalitat.

Colas en l'Alqueria

La afición taronja, nada más acabar la Final, se agolpó en la tienda oficial del Valencia Basket en l'Alqueria para comprar la camiseta conmemorativa del primer título de campeonas de la Copa de la Reina que ya está disponible para toda la afición.

Así se celebró en el vestuario taronja