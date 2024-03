Primera fila de Canet y Holgado saldrá cuarto

José Antonio Rueda consiguió su primera ‘pole position’ con un nuevo récord absoluto de la categoría pequeña en el circuito de Portimao (1:46:379). De los pilotos valencianos, Ángel Piqueras fue el único que no logró pasar a la Q2. Por su parte, Vicente Pérez lo hizo compitiendo primero en la Q1, que estuvo marcada por el accidente del italiano Luca Lunetta. Una vez en la Q2, Rueda, Alonso y Holgado marcaron las referencias casi en todo momento al resto de rivales de la categoría. Kelso (3º) mostró un ritmo rapidísimo compitiendo con David Alonso, piloto del CFMOTO Aspar Team. «Salir desde la primera línea está muy bien porque no es lo habitual. Además, lo he hecho solo, sin rebufos. Tenemos buen ritmo y estoy contento con la moto», comentó el líder actual del mundial de Moto3. A Daniel Holgado se le resistió esta vez la ‘pole’ a diferencia de Catar, y esta vez saldrá cuarto. El alicantino también ha sido capaz de superar el antiguo récord de la pista: «En la clasificación nos sentimos muy bien, la moto estaba perfecta y creo que que estamos listos para mañana. ¡Corramos!». El piloto de Puçol, Iván Ortolá, saldrá séptimo.

‘Manugas’ González, a ritmo de récord, fue el más rápido en la Q2 de Moto2. Sin embargo, al inicio de la práctica de clasificación, uno de los que más mejoraron fue Arón Canet. El piloto de Corbera se acercó a la primera posición con un tiempo de 1:42.336, que ya era mejor que el registro de la primera jornada. Fermín Aldeguer (2º), pupilo de Héctor Faubel, se unió posteriormente a la pelea junto al líder Alonso López (4º). De este modo, cuatro españoles se metieron en las cuatro primeras posiciones de la Q2 de Portimao en Moto2, como ya pasó en Catar (Canet, López, Arenas y González). «¡El objetivo de mañana es traernos a casa otro Tissot para el equipo!», aseguró Canet que mañana saldrá en la tercera posición.Sergio García Dols partirá octavo. Jaume Masià, campeón del mundo de Moto3, se quedó en la Q1 y mañana saldrá 23º. Por detrás, Álex Escrig partirá el 24º. Jake Dixon, piloto del CFMOTO Aspar Team, decidió de común acuerdo con el equipo darse más descanso tras la fuerte caída que sufrió en el GP de Catar. El británico disputó los primeros entrenamientos de Portugal pero su recuperación todavía no es plena pues acabó bastante dolorido y con mareos por la noche.