«En nuestra mente solo está el volver a ganar la Liga para volver a la Euroliga»

Con 12 partidos esta temporada y unos promedios de 15,7 minutos, 4,8 puntos, 1,3 rebotes y 1,7 asistencias, Elena Buenavida se ha ganado estar entre las tres mejores jóvenes de la Euroliga.

La Euroleague Women le ha seleccionado entre las tres candidatas a ganar el premio a mejor jugadora joven de la competición.

Al final es algo que sorprende un poco, juego los minutos que me da el Valencia BC y siempre intento dar el 100% de mí misma, pero al final cuando te nominan a un premio de este estilo en la mejor competición europea siempre ilusiona.

En dos temporadas suma ya 27 partidos de Euroliga y con 20 años recién cumplidos. ¿Ha superado sus expectativas?

Es algo que no me imaginaba para nada, para mí la Euroliga era uno de esos objetivos que tienes a largo plazo, con el que soñaba cuando empecé mi carrera y estar ahora con 20 años habiendo jugado en casi todos los partidos de Euroliga es un sueño hecho realidad.

Lástima que se escapara la clasificación y el sueño de la Final Four que ya acariciaron el año pasado. ¿Es una espina que queda para próximos años?

Sí, es un objetivo que con los pies sobre la tierra, sabemos que es complicado porque esta competición nos mide contra equipos de muy alto nivel. Nosotras siempre miramos hacia arriba, sabemos que podemos.

Para volver a la Euroliga, la única forma que queda de asegurarla al 100% pasa por volver a ganar la Liga.

Sabemos que va a costar mucho trabajo pero es un objetivo prioritario y luchamos por él cada día. En nuestra mente sólo está ahora volver a ganar la Liga.

Liga, Copa y Supercopa. Pocas puedes presumir del triplete nacional con apenas 20 años...

Estoy agradecida a las oportunidades y confianza que me da Rubén y el Valencia Basket, me motiva para seguir trabajando .

Ha sido internacional en cada categoría, pero ¿pensar en la absoluta a corto plazo son palabras mayores?

Sí. Este año acabo la U20, mi última competición de formación. En la absoluta todavía hay gente que da mucho juego y quizá cuando se haga el cambio generacional entren más jóvenes.

Antes de fichar por el Valencia BC tuvo la opción de ir a UCLA, ¿cómo acabó en València?

Tenía varias ofertas de Estados Unidos y esa opción no me desagradaba. Pero el de UCLA era un proyecto más académico que deportivo. Cuando vi que en UCLA no podía no me llamaron del Valencia Basket y decidimos venir a Valencia.