A cerrar la Euroliga con buen sabor de boca

Que no existan posibilidades de que el Valencia Basket dispute el ‘playin’ por un puesto en el ‘top8’ de Euroliga no significa que no haya mucho en juego esta tarde en el Stark Arena de Belgrado. El cuadro taronja se mide al Partizan en el segundo partido de la ‘era Xavi Albert’, que debutó en el banquillo el pasado domingo con una victoria ante Baskonia clave para el devenir del equipo en la liga ACB. Ahora es turno de regresar a la competición europea, por última vez este curso, para despedirse con buen sabor de boca y, sobre todo, seguir construyendo más certezas que dudas alrededor de un proyecto que, mínimo, tendrá de duración hasta el final de la presente temporada.

Para su debut en Euroliga, Xavi Albert se lleva a 12 jugadores entre los que no se encuentran Stefan Jovic ni Damien Inglis, que por molestias físicas se unen a las bajas ya conocidas de Touré y Pangos. Ante la falta de efectivos en la posición de base, el técnico ha decidido incluir en la lista a Sergio de Larrea, que podría tener sus primeros minutos del curso en competición europea. Lo haría en una pista de suma dificultad como es la de Partizan, aunque los precedentes inviten al optimismo para los taronja. Y es que el Valencia BC ha ganado en casa del Partizan en los dos enfrentamientos disputados hasta el momento. Con un balance de 14 derrotas y 19 derrotas, el equipo de Xavi Albert si tiene la posibilidad de rebasar en la tabla a los serbios que, con 15 victorias tampoco tienen opciones de ‘playin’ tras el triunfo claro de Efes al Estrella Roja.

En cualquier caso, si el equipo taronja quiere tener opciones de triunfo tendrá que hacer frente a la difícil tarea de bajar el acierto del conjunto más eficaz de cara al aro en la Turkish Airlines EuroLeague. El Partizan lidera la competición en ‘True Shooting’ (61,4 %) y es el único equipo que tiene a dos jugadores (Koprovica y Caboclo) en el Top-5 de este apartado estadístico. El cuadro serbio es el que mejor tira de dos puntos (58,8 %) y el segundo con mejor eficacia en tiros de campo (57,2 %) para tener el cuarto equipo con mejor rating ofensivo (118,9 puntos cada 100 posesiones). En definitiva, una auténtica prueba de fuego para la también temible defensa de Valencia BC, que debe encontrar el camino para detener el potencial serbio.

En la rueda de prensa previa al choque el nuevo entrenador, Xavi Albert, subrayó precisamente la importancia del partido a pesar de que ya no hay un billete en juego: «Es cierto que no nos jugamos poder entrar en el ‘play-in’, pero lo que vengo transmitiendo a la plantilla desde el final el partido con el Baskonia es que es un partido importante para nosotros, para seguir construyendo lo que queremos ser de aquí al final del año, para conseguir la idea de juego que queremos plasmar en la pista. Lo afrontamos con muchas ganas de ganar y en mi caso de debutar en la Euroliga».