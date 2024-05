El Valencia CF no escapa de su bloqueo total (1-3)

El Girona salió dispuesto a mandar con balón, como lleva haciendo toda la temporada, y su plan tuvo éxito desde el primer minuto. El Valencia, por su parte, trataba de resguardarse atrás ante uno de los equipos más verticales de LaLiga y cazar algún contragolpe, y también los tuvo. La diferencia de calidad de ambos sobre el verde era notable y el dominio rojiblanco empezó a traducirse en sustos para Giorgi Mamardashvili. El primero, eso sí, llegó desde un lanzamiento lejano de Tsygankov que se estrelló con el palo. Pasaban los minutos y el Valencia salvaba los muebles a pesar de algunos errores en defensa.

Pasado el ecuador del primer acto, el partido se volvió loco en cuestión de cuatro minutos con dos errores clamorosos, uno de Dobvyk y otro de Canós, que ya había tenido en sus botas la más clara del Valencia minutos antes, y con el primer gol que desequilibró el marcador. En el minuto 31, el 'killer' del Girona y actual máximo goleador del campeonato falló una de las ocasiones más claras que ha tenido esta temporada, un mal rechace de Mamardashvili que solo pedía un pase a la red, pero su disparo sin marca se marchó desviado. Fue el primer aviso serio y el único. Al siguiente minuto marcó Sávio, muy activo, tras un gran centro de Tsygankov. El asistente ganó línea de fondo casi entrando en el área como Pedro por su casa y sirvió un balón magnífico a su compañero que solo tuvo que empujarla. El capricho del fútbol le quiso brindar al Valencia la oportunidad de volver a nivelar la contienda, pero Canós cometió un error casi tan grave como el de Dovbyk. El control del de Nules fue bueno, pero su disparo, mordido, fue malo y se estrelló con el palo. Con el 0-1 y el Girona dominando con balón, jugadores a vestuarios.

Tras el descanso, los de Baraja salieron con hambre de empate y lo tuvo a las primeras de cambio con un remate de Alberto Marí que se marchó alto. No ha sido la temporada del canterano. Perdonó el Valencia, incapaz de salir del bloqueo mental y de juego en el que lleva atrapado desde hace ya demasiadas jornadas. Un bloqueao que afecta tanto en ataque como en defensa. El equipo no tiene gol y ha perdido la solidez defensiva de la que presumía en el primer y segundo tramo del curso. Y volvió a ponerse de manifiesto en el minuto 58 en el gol de Dovbyk. EL Girona lo hizo muy fácil, demasiado, y el ucraniano solo tuvo que empujar el balón casi sobre la línea de gol en una acción muy parecida a la del 0-1 de Sávio. Desde luego el Valencia no corrigió sus errore durante el partido.

Con el 0-2 y el paso de los minutos, el bloqueo se convirtió en desesperación y el conjunto blanquinegro entró en esa fase en la que todo sale mal. Tanto fue así que llegó el tercer tanto visitante y llegó en un gol en propia de Yarek. Tsygankov, que hizo lo que quiso durante todo el partido, ganó por enésima vez línea de fondo y su centro no encontró a un compañero pero sí la fortuna de que una camiseta blanca la introdujo en su portería. Con el 0-3 algunos de los que sí entraron a Mestalla comenzaron a abandonar el estadio. Aún iba a empeorar más la película con el cambio de Gayà aparentemente por molestias. El capitán había entrado en el 61 y tuvo que ser sustituido 10 minutos después tras hacerse daño.

En el tramo final, los de Baraja se volcaron para por lo menos salvar el orgullo y un penalti cometido sobre Thierry permitió a Pepelu marcar su séptimo gol del curso y maquillar el marcador. Aún dispuso de alguna tímida ocasión más el Valencia en las botas de André Almeida y Peter Federico, pero no era el día, como lleva sucediendo en las últimas jornadas, de cara al gol. Pitido final, 1-3 y una nueva derrota en un día en el que lo verdaderamente importante no ocurrió dentro de Mestalla, sino fuera, donde miles de valencianistas se quedaron protestando contra Peter Lim y su gestión. En lo futbolístico, mal sabor de boca para cerrar la temporada en casa.