Compás de espera por Vicente Iborra en el Ciutat de València

El levantinismo cuenta los días para volver a ver a su hijo pródigo vestido de azulgrana. Lo que es un suspiro unánime en el Ciutat de València está cerca de convertirse en una realidad, un año después de que los límites económicos de LaLiga impidiesen que el ‘10’ agigantase su leyenda queriéndose quedar en el Levante.

Según pudo saber Superdeporte, desde el entorno del centrocampista de Moncada son optimistas en la posibilidad de que Iborra vuelva a enfundarse la elástica levantinista, aunque desde la prudencia tras el episodio del pasado verano. Sin embargo, la intención, tanto del club como del futbolista, es la de sellar un acuerdo que cumpliría con el deseo de una afición que espera ansiado su regreso. Ayer, la dirección deportiva y Fede Marco, agente de Vicente Iborra, mantuvieron una primera toma de contacto en una reunión desvelada por Deportes COPE Valencia. «Teníamos prevista una reunión Felipe y yo después del final de temporada. Como hacemos con todos los clubes y ellos con todos los agentes para valorar necesidades y situaciones que se pueden dar», inició el representante en los micrófonos de COPE.

«Hay una comunión entre todas las partes, Felipe, directiva, el club y aficionados, con Vicente. Eso es así. Hay que ver que las circunstancias permitan que eso sea posible. También ver opciones, porque viene de ganar la Conference League y tiene sus posibilidades también», comentó. Más allá de las declaraciones del agente, Iborra no valora otro escenario que no sea regresar a la que considera su casa.Su fichaje por Olympiacos no alteró su mentalidad de dar sus últimos coletazos como profesional en el Ciutat, ya que su aterrizaje en El Pireo fue debido a la imposibilidad de firmar un nuevo contrato tras el no ascenso.

Las cartas están sobre la mesa, pero fue Superdeporte quien barajó la baraja y las repartió cuando el ‘10’ confesó abiertamente en este periódico que su deseo es volver. «Sí, quiero volver al Levante, no hace falta ni que lo preguntes. Ya lo dije cuando me tuve que marchar. Más allá de lo que pase en la final. Formalmente no hemos hablado, pero tengo la tranquilidad por parte del club. Ellos saben lo que siento y lo que pienso. Ojalá podamos unirnos y conseguir el bien común, que es el bien del Levante. Sería lo que más feliz me haría», dijo, en Superdeporte, horas antes de medirse a la Fiorentina en la final de la Conference. «Por mí... Es mi sueño, es mi ilusión... Ahora quiero disfrutar, pero Dios dirá», confesó en plena celebración del título europeo en Movistar Plus.