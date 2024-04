Osasuna - Valencia CF en directo

Pero los sueños solo son posibles a través de hechos, y ahí el conjunto blanquinegro tiene una tarea pendiente fuera de casa. A pesar de su reciente victoria frente al Granada (0-1), los valencianistas no han sumado puntos con regularidad como visitante, no situándose ni entre los diez mejores de la competición, con un bagaje pobre de tan solo 4 victorias en 15 partidos. Mostrar su fortaleza no solo en Mestalla, sino también lejos de él, puede ser el escollo a superar si desean que el Valencia vuelva a pisar Europa tras cuatro temporadas sin hacerlo.