Real Madrid - Real Sociedad en directo

¡¡¡GOL ANULADO A TAKE KUBO!!!! ¡¡Soto Grado invalida la diana del japonés!! Recibe de nuevo abierto en la banda, no duda en encarar a Fran García y se saca un zapatazo ajustado al palo largo que no consigue desviar Kepa Arrizabalaga. El tanto no sube al marcador al molestar Mikel Oyarzabal al guardameta blanco en la trayectoria del lanzamiento.