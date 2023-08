Valencia CF - Las Palmas en directo

El equipo de García Pimienta no bajó los brazos en ningún momento. Volvió a mostrar una imagen solvente, segura y propositiva con la pelota. No obstante, en los metros finales adoleció el no tener un jguador que finalizara las jugadas para poder encontrar la portería rival. Pese a la lucha que mostraron los canarios hasta los últimos minutos, la defensa del Valencia se impuso en un duelo por tres puntos que pueden ser de gran valor cuando se mire atrás en el final de la temporada.