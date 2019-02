El próximo congreso de ATC abordará «la nueva realidad de la industria cerámica»

La próxima edición del Congreso del Técnico Cerámico que cada dos años organiza la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ya tiene fechas: los días 7 y 8 de noviembre. La cita congresual se celebrará este año en las instalaciones del Museo de la Cerámica Manolo Safont, en Onda.

De momento no hay lema para el congreso, pero el presidente de ATC, Juan José Montoro, sí ha adelantado que abordará «la nueva realidad de la industria cerámica» y que, «situaremos a las personas. al igual que hicimos en la anterior convocatoria, en el centro de nuestro discurso para tratar temas referentes a los procesos, las tecnologías, los productos y la energía».

En este sentido, Montoro reconoce que la energía juega un papel muy importante en la actual competitividad del sector cerámico castellonense: «El precio de la energía no guarda relación ninguna con el mercado global y nos resta competitividad. Las normas burocráticas nos restringen el uso de tecnologías eficientes como las turbinas de gas. Y los impuestos que no entendemos, como el recién eliminado al sol, son piedras en el camino».

Montoro reconoce que el anuncio del nuevo congreso de ATC, el décimo quinto, se produce «en un contexto social y empresarial confuso por la avalancha de cambios que estamos viviendo, con una sociedad divida en una parte analógica y otra digitalizada, y ambas convergiendo hacia un futuro que vislumbramos esperanzador a pesar de sus sombras».

En la anterior cita congresual de los técnicos cerámicos, que tuvo lugar en 2017, y que trató sobre la industria 4.0, «emprendimos un camino hacia la fábrica del futuro y, en estos dos años, la digitalización ha avanzado considerablemente, y se han generalizado los productos de grandes dimensiones y las funcionalidades van adquiriendo formas nuevas que nos permiten vislumbrar productos que nos acompañarán en nuestra vida diaria».

En este sentido, el presidente de ATC subraya que el futuro «está abierto a productos cerámicos funcionales que cubran las necesidades de la sociedad de una manera sostenible»