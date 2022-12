Keraben Grupo abrirá una exposición durante todo 2023 en Feria Valencia

La empresa Keraben Grupo abrirá un showroom temporal en Feria Valencia para todo el año 2023. Lo que será el stand de Keraben Grupo en la próxima edición de Cevisama, que se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo, «se convertirá en un punto emblemático para el sector cerámico, desde donde la compañía podrá estar cerca de sus clientes, en una ubicación privilegiada y mejor conectada con todas las opciones de transporte», indican fuentes del grupo empresarial castellonense.

Este nuevo espacio expositivo en Feria Valencia recibirá el nombre de The Square, un punto neurálgico de unión de las tres marcas del grupo empresarial (Ibero, Metropol y Keraben) y lugar de encuentro de los clientes de Keraben Grupo. The Square recreará un área residencial con una plaza central, donde las tres marcas estarán representadas por tres viviendas diferentes, atendiendo al valor de la elegancia de Keraben, el estilo de Metropol y la creatividad de Ibero. Estas viviendas serán un reflejo de los espacios ideales de nuestros clientes, que podrán comprobar in situ cómo Keraben Grupo puede hacer realidad los espacios de sus sueños.

Bajo el concepto creativo ‘A Reflection of You’, Keraben Grupo convertirá este stand en un espacio de diseño en el que los visitantes de la feria no solo podrán descubrir las últimas novedades en cerámica y tendencias del sector, sino que podrán sumergirse en una experiencia sensorial en la que verán reflejada su verdadera esencia en espacios que sirven de espejo de sus emociones.