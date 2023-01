Argenta Cerámica reunirá en su sede a sus clientes, distribuidores, arquitectos e interioristas de todo el mundo en la que podrán realizar un recorrido sensorial a través de diferentes espacios. Los visitantes podrán conectar con la cerámica y las tendencias de vanguardia a través de las variadas propuestas diseñadas para cada colección. Esta singular exposición se desarrollará bajo el lema ‘The Essential Tile Meeting’ en las instalaciones principales de Argenta en la localidad de Vila-real.

Durante el encuentro, que arrancará el próximo 20 de febrero, «todos los visitantes realizarán un recorrido personalizado y único, en el que el trato y la experiencia serán la prioridad», según explican fuentes de la firma cerámica que, además, ha preparado una serie de soluciones audiovisuales, gastronómicas y sensoriales que acompañarán a la exclusiva visita.

La cita se desarrollará en el singular y premiado espacio Heart de sus renovadas instalaciones cuyo propósito es mostrar las últimas propuestas de diseño y de vanguardia conectando con sus clientes y colaboradores de todo el mundo a través de su recorrido.

Heart es el espacio expositivo, que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de superficie, que fue diseñado por el prestigioso estudio Summumstudio. Además, el espacio ha sido galardonado con diferentes premios, entre otros, el premio German Design Award 2022, con mención especial en Excelente Arquitectura y Arquitectura de Interiores.

Premiada internacionalmente

Argenta destaca por su proyección en la creación de espacios de interior. Este esfuerzo ha sido reconocido por diversos premios como los estands de Cersaie 2021, con el mejor estand en el Emporia 2021 de Oro (Premios Nacionales de Arquitectura Efímera), el de Coverings 2021 The best of the Show.

La compañía fue fundada en 1999, siendo una importante empresa española especializada en la fabricación y comercialización de revestimientos y pavimentos cerámicos para la arquitectura y el interiorismo. Con el fin de dar soluciones integrales a sus clientes, cuenta con una variada oferta de productos cerámicos en pavimentos de gres porcelánico, lámina cerámica de espesor reducido y revestimientos de azulejo en pasta blanca, entre otros.

Los productos de Argenta se destinan a la arquitectura e interiorismo, espacios residenciales y comerciales, zonas urbanas, fachadas ventiladas, exteriores, obra pública, etc. Cuenta con una amplia gama de productos y formatos que van desde los más grandes, como por ejemplo el de 120x260 centímetros de espesor de 6 milímetros, hasta los de escala más pequeña como 15x15 o 6,5x20 centímetros.

Para el desarrollo de estas variadas soluciones, Argenta cuenta con una avanzada unidad de investigación y desarrollo de producto, cuyo fin es el lanzamiento de nuevos conceptos, productos y soluciones cerámicas. En él, expertos de varios ámbitos cuidan todo el proceso, desde su conceptualización, el desarrollo de producto, la fabricación y la comercialización. Argenta destaca por su esfuerzo inversor constante y está dotada con la última tecnología en todos sus procesos de fabricación. En la actualidad cuenta con cinco plantas productivas y cuatro centros logísticos para dar servicio a sus clientes de todo el mundo.

Argenta comercializa sus productos en más de 100 países, siendo sus principales destinos, además de España, la UE y EE UU. «Nuestra misión es continuar invirtiendo en última tecnología en una clara apuesta por la innovación, la calidad y el servicio», se puntualiza desde la empresa.