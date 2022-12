El puerto de València ocupa la cuarta posición en el listado de puertos europeos con mayor tráfico de mercancías, según los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Pero, además, se reivindica como uno un servicio estratégico turístico para València ciudad y su área de influencia.

Así lo reflejan los datos del tránsito de pasajeros durante los primeros once meses del 2022, que registran un incremento del 123 % respecto al año anterior. En términos totales, el puerto de València ha sido el punto de embarque o desembarque de un total de 1.295.242 personas —el año pasado fueron 578.537—, bien como pasajeros de los ferris que conectan la península con las Islas Baleares, bien como turistas llegados en crucero a la ciudad.

Las líneas regulares entre València y las Islas Baleares, pero también las conexiones con Argelia; hay una conexión semanal a lo que hay que sumar los servicios especiales que se puedan organizar con motivo de las operaciones Paso del Estrecho. Este tráfico regular internacional exterior al espacio Shengen, también se atenderá en la nueva terminal. En total, durante este año, estos servicios han registrado un total de 697.000 pasajeros; 366.263 personas han embarcado en la capital del Túria, mientras que, para otras 366.263, València ha sido su lugar de destino. Estos datos suponen un crecimiento del 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el número de cruceristas aumenta de los 124.344 del año anterior a los 598.242 registrados en 2022. En estos once meses, 75.491 personas han iniciado su travesía en València y 76.499 la han terminado. El incremento interanual es de un 381 % en un año aunque bien es cierto que, tras la pandemia, la actividad crucerista no se reinició hasta el mes de julio del 2021, por lo que durante los primeros seis meses del año no atracó ningún crucero en las dársenas valencianas.

El aumento de la actividad se evidencia, también, en el número de embarcaciones que han atracado en el puerto de València, que pasan de 1.708 a 2.323; el incremento es del 73 %. Por tipología de embarcaciones, siguiendo la estela de los datos del tránsito de pasajeros, la crecida es especialmente significativa en los cruceros —288 frente a 71, un 220 % más—, aunque el número de ferris ha crecido en un 79 %, con 2.035 embarcaciones respecto a los 1.617 registradas en 2021.

Destino: Islas Baleares

El puerto de València destaca por su conectividad con las Isla Baleares. A través de las tres compañías que operan en línea desde el ‘cap i casal’ —Trasmed, Baleària o GrandiNavi Veloci—, se puede viajar a cualquiera de las cuatro islas: Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca. La mayoría de conexiones son directas entre el puerto de València y los insulares aunque, en el caso de Formentera, es necesario hacer transbordo dependiendo de la naviera.

En el caso de Balèaria, la naviera dispone de rutas que conectan València con Mallorca, Ibiza y Formentera. Por el momento, opera desde el muelle del Túria del puerto pero, en cuanto esté construida, trasladará su actividad a la nueva terminal.

Por su parte, Trasmed —es propiedad del grupo Grimaldi — ofrece rutas a Mallorca, Menorca e Ibiza (esta última con transbordo hacia Formentera) desde el muelle de Poniente de la instalación portuaria valenciana.

Por último, el grupo MSC opera desde València a través de su empresa Grandi Navi Veloci (NVC). Desde el muelle Prefecto Palacio, conecta con las islas de Mallorca e Ibiza. Además, la compañía cuenta con un servicio lanzadera gratuito entre la terminal y el característico edificio del Reloj, de estilo modernista.