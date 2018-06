La crisis en Cataluña ha afectado al turismo en València

La presidente ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, ha asegurado que la inestabilidad política impacta más en el turismo que cualquier otro factor, por lo que sigue de cerca la situación de España, tras el cambio de gobierno promovido por una moción de censura, y ha asegurado que la crisis de Cataluña ha afectado al turismo en Barcelona, Madrid y València.

"Me preocupa un poco de que pudiera haber una inestabilidad, ojalá que no", ya que este tipo de situaciones afecta más al sector que cualquier otra cosa, ha señalado, con motivo de la asamblea general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que concluye hoy en Australia. "Si no hay una buena transición y no se mantienen la estabilidad económica y las políticas en favor del turismo, puede ser un reto", ha alertado.

Para Guevara, el mejor ejemplo del impacto de la inestabilidad política en el turismo es Barcelona, ciudad que se ha visto afectada más por este factor que por los atentados terroristas de agosto pasado, de los que se recuperó en ocho semanas. La crisis política, que estalló en octubre pasado, por el desafío soberanista, ha tenido, en cambio, un impacto más prolongado en el tiempo y, de hecho, el destino aún no se ha recuperado.

Guevara ha recordado que la inestabilidad política surgida en Cataluña ha impactado sobre todo en el turismo de grupos y no solamente en Barcelona, sino también ha afectado a Madrid y València. "Se han cancelado muchos grupos por el tema de los seguros, que no cubren incidencias de viaje si hay inestabilidad política en el destino", ha aclarado.

España cerró 2017 con el récord de 82 millones de turistas internacionales y un repunte del 7 % de su PIB turístico (frente al 3 % de la economía nacional y del 4,6 % del PIB del turismo mundial), dijo Guevara, en cuya opinión es importante que el país mantenga su estrategia turística para continuar creciendo.

La WTTC prevé que en 2018 el PIB turístico español crezca un 4 %, el mismo porcentaje que el del turismo mundial, cifra más moderada, al incluir el impacto de Cataluña que se ha sentido sobre todo este año, ha agregado.

Tras desligar el éxito turístico de España de los problemas de sus competidores del norte de África, que también registraron un fuerte repunte en 2017, Guevara ha recalcado que el país ha vuelto a ser el segundo destino mundial porque hizo un buen trabajo, capitalizando el crecimiento de la demanda y aprovechando algunas coyunturas.

Sus pronósticos para España son optimistas porque "se ha venido sembrando en los últimos años muchísimo" y, desde 2012 y hasta ahora, se han implementado medidas adecuadas, ha añadido Guevara.

La presidenta de la WTTC ha alabado las políticas turísticas del Gobierno de Rajoy, que, en su opinión, "hizo cosas muy buenas", pero quizá "le faltó un poco comunicarlas mejor"