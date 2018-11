Empresarios del Parque Tecnológico pierden el miedo al reto digital

Organizado por la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico con apoyo del Ivace, se ha celebrado en la Escuela de Negocios Luis Vives de Cámara Valencia la primera edición de Tecnoforum, que ha reunido a más de 120 empresarios interesados por ampliar sus conocimientos sobre el fenómeno de la transformación digital.

La socióloga y experta en este campo, Silvia Leal, ha indicado que "la transformación digital no es un tsunami, que no se puede prever ni advertir y te arrasa, sino un proceso que es evidente y que debemos incorporar para garantizar la supervivencia de las empresas". Leal ha abordado el papel de las máquinas en la empresa, con ejemplos prácticos de cómo deben incorporarse, así como la realidad virtual y aumentada, el big data o el Internet de las Cosas. Para la incorporación de estos conceptos no sólo a las empresas sino también a la vida cotidiana, la ponente ha recomendado "estar alerta a los cambios que se producen, experimentar sin miedo, rodearse de personas que ya están familiarizadas con ese proceso y por último no abandonar nunca la formación ante este proceso cambiante".

En la segunda parte del evento, representantes de empresas implantadas en Parque Tecnológico, caso de Nunsys, Faurecia, Grupo Segura, Avantio, Cámara Valencia o Caixa Popular han expuesto su visión de la transformación digital y han mostrado casos de éxito sobre como este proceso, bien implantado, permite "multiplicar la competitividad de las empresas", han acordado. Estas empresas certifican que la apuesta por el uso de nuevas tecnologías les permite "mejorar su relación con clientes y proveedores, así como reducir costes", para lo que se necesita "facilitar y comprometerse con la formación continua de los trabajadores", consideraron.

El cómico y empresario Sergio Ayala protagonizó la segunda ponencia en la cual, desde un punto de vista disruptor, añadió dos nuevos conceptos para la mejora de la competitividad empresarial: "el humor y el amor". "No se puede tener una empresas si no quieres a tus trabajadores y no te preocupas por ellos, del mismo modo que ocurre con la familia", y aconseja la "apliación del humor en la empresa como fórmula de motivación para ganar en competitividad".

Por su parte, la directora general del IVACE, Julia Company, explicó la apuesta de la Generalitat por el uso de las nuevas tecnologías en las empresas, bajo el concepto industrias 4.0 que se desea implantar y se comprometió a seguir implementando ayudas para ayudar en este proceso. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, cerró el acto y agradeció a la entidad de conservación del Parque Tecnológico el hecho de ofrecer nuevas perspectivas para afrontar el reto de la transformación digital.

El presidente de la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico, Antonio Alagarda, agradeció la numerosa asistencia y especialmente el apoyo del Ivace, así como a las empresas colaboradoras. "Hemos aprendido y hemos pasado un buen rato y ese era el objetivo hoy para nuestra entidad en una cita para el empresariado que ha sido la primera edición pero que esperamos repetir cada año".