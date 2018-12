¿Quién está detrás del tirón de la vivienda en la Comunitat Valenciana?

La riqueza de los hogares valencianos continúa refugiándose en el ladrillo. Así lo reflejan los datos estadísticos del mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana se disparó un 18 % en términos interanuales durante los ocho primeros meses de este año, hasta 54.567 transacciones. Este avance convierte a la autonomía en la tercera que más crece, sólo superada por Murcia y Castilla La Mancha, y es consecuencia del repunte de la economía, del alza del turismo y del atractivo de los inversores. La C. Valenciana aporta el 16% del total de compraventas en España y el 10% de las nuevas promociones residenciales.



Este elevado peso se justifica por «el atractivo de sus viviendas vacacionales, destacando el tamaño y dinamismo del mercado alicantino. Tanto la demanda como la oferta crecen por encima de la media nacional», asegura el servicio de estudios de Bankia en su informe Panorama de la Comunitat Valenciana. El documento, hecho público ayer, es el primero de estas características que realiza el banco con sede en València. Nunca antes había realizado una radiografía de una comunidad autónoma y ha empezado por la C. Valenciana.















Precios contenidos

Ralentización

Por provincias, Alicante es la primera por transacciones inmobiliarias seguida de València y Castellón. Esta última, no obstante, es la más dinámica de las tres, con un incremento internanual del 31,4 %, frente al 17,3% de Alicante y el 16,1% de València.A pesar de este dinamismo inmobiliario, los precios avanzan con moderación y,« salvo en alguna ubicación concreta, se mantienen más alejados de máximos que la media nacional», indica Bankia. El precio medio del metro cuadrado se ha situado en 1.181 euros por metro cuadrado, un 2,7% más. Desde el momento más alto de la burbuja inmobiliaria el retroceso en los precios es del 30,4%, mientras que desde los mínimos posteriores al pinchazo de la burbuja el avance es del 5,9%.En las poblaciones de más de 25.000 habitantes los precios han crecido más que la media de la Comunitat Valenciana, destacando por encima de todo las subidas de Mislata y Xirivella, que en ambos casos superan el 15% en términos interanuales.El dinamismo de las transacciones inmobiliarias contagia a la financiación. La contratación de hipotecas aumenta un 14 %, mientras que el importe medio contratado se sitúa en 89.898 euros, el quinto más bajo del conjunto de autonomías, sostiene la publicación de Bankia.El documento recoge que la Comunitat Valenciana es la cuarta economía española, con un peso que gira en torno al 10%, tanto en términos de producción como empleo . Valencia lidera el entorno provincial, con el 54% El PIB per cápita de la Comunitat (22.055 euros en 2017) se sitúa un 12% por debajo de la media nacional.Tras el ajuste de la crisis, la economía valenciana ha mostrado un ritmo avance superior al de la media nacional (3,2% en 2017 frente al 3% español).Este comportamiento se explica por su especialización productiva, «que ha podido aprovechar el tirón del sector turístico, y por el impulso de su industria manufacturera-agroindustrial, apoyada tanto por el auge del consumo como de las exportaciones».Bankia, no obstante, advierte de que en lo que va de año, la economía valenciana, si bien mantiene un crecimiento sólido, «presenta síntomas de ralentización». Los indicadores, en su opinión, «muestran señales mixtas: contrasta el buen tono que mantienen el empleo y las importaciones con la pérdida de vigor del consumo, la industria y los servicios», concluye el documento elaborado por el servicio de estudios del banco.