El Consell descarta aplicar la tasa turística en la C. Valenciana

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, aseguró ayer que la tasa turística «no está en la mesa ni en la hoja de ruta oficial de este Gobierno. La tasa es un tema recurrente. Mi posición no ha variado; no creo en la tasa», comentó Colomer en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, al término de una reunión que ambos han celebrado en el Palacio Provincial. El secretario autonómico de Turismo ha asegurado que la tasa turística «no está en los acuerdos del Botànic II» y, por tanto, no está en «la hoja de ruta formal y oficial» del actual Gobierno de la Comunitat. El secretario autonómico de Turismo explicó que su oposición se debe a diferentes «criterios económicos, sociales, de justicia y filosóficos», y de su «cosmovisión» del turismo, donde no entran tasas y aranceles» para los visitantes que lleguen a la Comunitat. Asimismo, indicó que quien «proponga ese tributo» cuenta con su respeto para un «debate racional, sensato, objetivo, cabal...» para saber el «porqué, para qué, cómo, de qué forma y con qué objetivos» establecerían esa tasa a la que él es contraria.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante ratificó «la sintonía común» respecto a la no aplicación de una posible tasa turística. «Hemos trasladado nuestra posición, que es la de rechazo frontal, absoluto y para siempre, no porque queramos nosotros, sino porque escuchamos al sector que es el que está trabajando, ejecutando sus acciones y manteniendo puestos de trabajo todo el año», agregó.