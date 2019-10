La renovación del consejo de la APV se enreda por la ampliación

La renovación de los cuatro consejeros de la APV en representación de la Generalitat (en la actualidad son Josep Vicent Boira, Vicente Boluda, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Salvador Navarro y Vicente Boluda) se enreda en pleno debate sobre la adjudicación de la nueva terminal de contenedores y el proyecto de acceso norte, aunque también por las negociaciones entre los socios del Botànic para designar a estos vocales de la Autoridad Portuaria. A la sesión del consejo del pasado viernes acudieron como invitados -pues todavía no han sido ratificados- Boluda y Navarro, quienes no pudieron votar sobre la ampliación y que sólo rechazó el alcalde Ribó. Boira y Rodríguez Piñero no acudieron a dicha sesión.