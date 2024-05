ITV caducades: la solució dels consumidors al col·lapse

Passar la ITV s’ha convertit en un autèntic maldecap per als conductors valencians, que es troben atrapats entre l’espasa dels controls policials i les multes per no tindre renovada la inspecció i la paret de la Generalitat, que no ha sigut capaç en més d’un any de solucionar els problemes interns de la societat pública –Sitval– que regix este servici, de manera que la cita prèvia està col·lapsada i els ciutadans s’ho veuen negre per a trobar data en una estació de l’autonomia.

En este context, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha emés hui un comunicat en el qual valora “positivament les mesures anunciades per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme” el dimarts encaminades “a solucionar la problemàtica de falta de personal i gestió de la sol·licitud de cita prèvia per a la revisió de la ITV”, i que, bàsicament, consistixen a contractar de manera temporal 250 treballadors per a agilitzar el servici i adjudicar sengles contractes a dos empreses per a millorar l’atenció telefònica i els sistemes informàtics.

Col·lapse

L’organització recorda que “actualment existix un col·lapse en gran part d’estacions d’ITV que està dificultant als usuaris poder realitzar a temps la revisió del vehicle, ja que no tenen possibilitat d’obtindre cita fins transcorreguts dos o tres mesos. Esta situació està provocant preocupació i impotència entre els usuaris davant la impossibilitat de passar la ITV del vehicle que, en alguns casos, els porta a desplaçar-se a estacions d’ITV d’altres comunitats per a fer la corresponent revisió”.

Cues davant la ITV de Xàtiva / PERALES IBORRA

Per a la Unió de Consumidors, “esta problemàtica es podria haver evitat, ja que des de Sitval podien preveure els vehicles que han de passar la revisió en cada període. Per tant, el col·lapse que des de fa uns mesos hi ha en determinades estacions es podria haver solucionat”.

En este sentit, l’organització aporta possibles solucions transitòries i proposa que el pla de millora de cita prèvia “assegure com a mínim una data als dies previs a la caducitat de la ITV en les estacions pròximes al domicili fiscal que conste d’este vehicle, amb la possibilitat que l’usuari puga canviar la data i/o estació. D’esta manera, es garantix poder complir amb l’obligació de complir amb la inspecció de la ITV sense les incidències que actualment hi ha”.

Qualitat

Segons Vicente Inglada, secretari de la UCCV, “és evident” que les mesures anunciades pel Consell “hauran de repercutir en la qualitat del servici, però perquè siguen eficaces han de mantindre’s en el temps i no de manera puntual”. En este sentit, des de la Unió de Consumidors “reiterem la necessitat de crear un servici que avalue la qualitat i satisfacció dels usuaris i fins i tot gestione les reclamacions que puguen presentar-se. Inglada ha manifestat que en tractar-se un servici públic no cal buscar cap mena d’excusa a l’hora d’oferir un servici de qualitat i que no genere problemàtica als usuaris. Per tant, és fonamental que els beneficis econòmics que s’obtinguen revertisquen en la millora del servici oferit als usuaris”.

