Absueltos los 13 acusados por el 'caso Metrored'

El Juzgado de lo Penal número 17 de València ha absuelto por falta de pruebas a los trece antiguos representantes del consejo de administración y directivos de la empresa Metrored, empresa de telecomunicaciones, así como administradores de otras mercantiles que estaban acusados de defraudar unos 7,7 millones de euros a la Hacienda Pública entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2008. Hacienda denunció en su día que el supuesto fraude se cometió con la venta de minutos de telefonía fija y la móvil. La jueza considera que no ha quedado acreditado que los consejeros de Metrored -entre ellos el exconseller de la Generalitat y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena (PP)-, que tenía como objeto social, entre otros, la venta de minutos telefónicos, facturaran a sabiendas sin IVA operaciones y servicios que debían estar sujetos a ese impuesto. Fiscalía y Abogacía mantuvieron la acusación contra doce procesados, la mayoría empresarios valencianos de familias muy conocidas de empresas como Carlos Turró (Cleop), la citrícola Martinavarro, la inmobiliaria Ballester, la azulejera Keraben o Unión de Valores, propietaria de la textil Marie Claire y accionista de referencia de Banco de Valencia hasta su intervención. El citado juzgado no considera que se haya probado que los clientes a los que giraron esas facturas hubieran fijado de forma ficticia su domicilio a efectos fiscales en Canarias y operaran realmente en el territorio de aplicación del impuesto. También reconoce que no consta que los responsables de Metrored, extinguida actualmente tras un procedimiento concursal, fueran conscientes de esa situación.