Llega el primer fin de semana sin estado de alarma y lo que se veía venir, ha venido. La Comunitat Valenciana, la región con menos incidencia acumulada de covid de todo el país, lidera las reservas vacacionales para estos dos días libres según los datos de un portal especializado en escapadas temáticas.

Según esta misma web, Weekendesk.es, la localidad de Benidorm concentra el 13 % de las reservas totales que se han hecho a través de su plataforma. la combinación de sol y playa siempre ha sido la fórmula triunfadora.

Ante una perspectiva de visitas en masa a una autonomía que se ha convertido en una especie de 'Galia' que resiste en medio de un imperio, con unos datos de contagios mejorables.

La libertad de movimiento, unida a la desesperación por "cambiar de escenario" después de tantos meses con restricciones han desbocado el afán turístico. Eso sí, parece que el visitante nacional prefiere ir probando en la cercanía durante el mes de mayo y elige la costa como principal destino.

Ante el primer fin de semana sin cierres perimetrales, la petición de cautela no se ha hecho esperar. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que tienen previsto coger las maletas y venirse a territorio valenciano: "todas las personas que estén aquí debe tener muy claro que hay unas normas y, si no se cumplen, habrá consecuencias". Oltra, quien ha dejado claro que no se trata de criminalizar al turista, desliza el mensaje de que las restricciones que se han quedado en la Comunitat Valenciana son para todos y que el refuerzo policial estará presente para que el toque de queda (de 00.00 a 06.00 horas) y las limitaciones en las reuniones a 10 personas en lugares públicos y de máximo dos unidades de convivencia en lugares privados, no se quiebren.

Previsiones de 200.000 turistas en la Costa Blanca

Los municipios valencianos costeros ya han tomado medidas. Tal como informa Levante-EMV, solo a la zona de la Costa Blanca hay prevista la llegada de 200.000 visitantes y turistas desde otras autonomías tras levantarse el estado de alarma.

Cullera, Gandia, Dénia, Sagunt o Canet d'en Berenguer ya tienen preparado un dispositivo especial de seguridad para dar la bienvenida a los turistas sin perder todo lo que ha logrado hasta el momento

Elevada ocupación

Para hacerse una idea aproximada de cómo será este fin de semana, basta con intentar reservar a través de uno de los portales más populares para organizar las vacaciones. Si se intenta contratar una noche en un alojamiento de la ciudad de València un mensaje nos advierte de que el 91 % de las estancias que maneja el portal están ocupadas para el 15 y 16 de mayo. En Benidorm la cifra llega al 87 %.