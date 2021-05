El turismo ha vuelto y estará abierto por vacaciones. La Comunitat Valenciana celebró ayer el día de la autonomía dentro del marco de la feria internacional del sector Fitur, la primera presencial desde el estallido de la pandemia, en un contexto de optimismo. Con el president Ximo Puig a la cabeza, las autoridades valencianas ensalzaron en Madrid la vía valenciana contra el virus, que, según destacaron, ha servido para que la autonomía se sitúe ahora en la pole position para a captar un buen pellizco de los miles de viajes que se van a comenzar a reactivar ante la inminente vuelta de la movilidad internacional.

«Si podemos estar hoy en Fitur para presentar la propuesta turística de la Comunitat Valenciana para el verano y el resto del año es porque durante muchos meses la sociedad valenciana ha hecho un enorme esfuerzo de contención y prevención que ha dado resultados y que nos sitúa como la región con menos incidencia de Europa. Ese es nuestro mejor activo junto a la vacunación», defendió Puig.

Como era de esperar, uno de los términos más repetidos ayer en el stand de la Comunitat Valenciana fue el de «seguridad». «Siempre hemos sido uno de los mejores destinos para viajar y ahora además somos el más seguro», añadió el líder del Consell. «Estamos en condiciones de proponer al mundo un destino inigualable», agregó.

En la misma línea que el president, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, destacó que la seguridad sanitaria que aporta ahora la Comunitat Valenciana se ha convertido en el «gran valor de marca» para el turismo, un sector al que quiso agradecer el esfuerzo realizado durante más de un año cargado de restricciones. «Hemos perdido muchas cosas menos la fe. Dicen que lo que no se ve no existe, pero nosotros no veíamos a los turistas y sin embargo sentíamos su potencia. Hemos venido a decirle al mundo que somos la región más segura de Europa».

El máximo responsable de Turismo también puso en valor su comportamiento en los momentos «más oscuros». «Desalojaron a turistas atrapados lejos de casa al inicio de la pandemia, ayudaron a repatriar, protocolarizaron la seguridad, aplicaron su know how… Así se forja el liderazgo, cuando todo va mal. Porque saber por lo que luchas define lo que eres», reconoció Colomer.

Tractor de la recuperación

Con todo, Ximo Puig aseguró que ya se dan las condiciones para «abordar un verano positivo, de apertura progresiva durante junio», ya que el «avance espectacular en la vacunación» también supone un «avance en cuanto a la capacidad de acogida» de la autonomía. «Somos optimistas», dijo. Y fue más allá al vaticinar que, gracias al efecto tractor del turismo, la Comunitat será «una de las regiones que más crecerá de Europa en 2022».

La ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, que acompañó a la delegación valenciana en una parte del recorrido oficial, también reconoció la fortaleza que le aporta a la autonomía su baja incidencia: «La Comunitat Valenciana es uno de los destinos más seguros y es una buena noticia que a partir del lunes los británicos puedan llegar sin restricciones», defendió.