Fedea prevé un déficit de 50.000 millones con el pacto de pensiones

«El principio de acuerdo de la reforma de pensiones garantiza la suficiencia pero pone en riesgo la sostenibilidad del sistema». Así lo consideran los autores de la publicación ‘El futuro de las pensiones en España’, editada por Cajamar, quienes advierten de que las medidas anunciadas aumentarán el déficit estructural entre 3 y 5 puntos del PIB al año; es decir, entre 30.000 y 50.000 millones de euros.

El estudio coordinado por el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, analiza la situación de las citadas prestaciones sociales, una cuestión en plena actualidad, ya que el Gobierno y los agentes sociales se encuentran en pleno proceso de negociación de la reforma del sistema en España y todo parece apuntar a que la semana que viene alcanzarán un acuerdo. Para Conde-Ruiz, el acuerdo garantiza la suficiencia de las pensiones, ya que se dice que estas prestaciones no pueden perder poder adquisitivo. «Como punto de partida, me parece bien que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero una vez que haces esto tienes que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida», puntualizó. Conde-Ruiz reclama un gran pacto político por las pensiones, ya que no es posible hacer frente a un reto de esta magnitud sin un acuerdo de esta naturaleza.

Ángel de la Fuente, presidente de Fedea, aseguró que, «si permitimos que se eliminen los mecanismos automáticos de equilibrio de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias, que es algo a lo que parece que vamos, nos comportaría un aumento muy significativo del gasto futuro en pensiones que pondría bastante presión sobre el gasto público con un déficit muy alto».