La crisis de suministros eleva un 33 % el coste de la materia prima del sector textil

La crisis de suministros que vive la industria ha elevado un 33 % el coste de la materia prima del sector textil valenciano. El incremento de precios ha ido acompañado por la escasez de materias primas, hecho que ha provocado que un 71 % de las empresas valencianas del sector sufran retrasos en su producción. Además, los fabricantes están padeciendo el impacto del encarecimiento del transporte y la falta de contenedores, situación que ha causado que el 80 % tenga dificultades para enviar sus productos, según revela un informe de la patronal valenciana del textil Ateval. En este contexto, las empresas se han visto abocadas a subir sus precios para no producir a pérdidas. De momento, no hay previstos paros de producción como sí planean sectores como el cerámico (que incluso baraja recortar plantillas para no producir a pérdidas).