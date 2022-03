Datos fiscales: Las fechas clave de la campaña de la renta 2021.

Desde el pasado 16 de marzo es posible acceder a los datos fiscales que la Agencia Tributaria (AEAT) dispone de los contribuyentes de cara a la campaña de la renta 2021, en la que se tendrán que ajustar cuentas con el fisco sobre las rentas e ingresos obtenido el año pasado. Y con ello se pone en marcha un calendario que tiene una serie de fechas clave.

¿Cuándo se puede acceder a los datos fiscales?

Desde el pasado 16 de marzo se puede acceder a los datos que la Agencia Tributaria tiene de nosotros y, por tanto, corregir o comprobar que son correctos. Hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria no dispone del 100% de los datos y también que el hecho de que no los tenga en un momento dado no significa que no los vaya a tener.

¿Cómo se puede acceder?

Se puede acceder mediante:

Es una identificación, exclusivamente para personas físicas, que permite realizar un gran número de trámites electrónicos.

Es un sistema de autenticación e identificación para personas físicas, que permite realizar determinados trámites y gestiones, fundamentalmente para la campaña de renta.

¿Cuándo se puede presentar la declaración de la renta 2021?

A partir del próximo 6 de abril se puede empezar a presentar la declaración de la renta a través de internet. Este es el sistema mayoritario. En caso de tener derecho a devolución, cuanto antes se presente antes se recibirá el ingreso si no hay irregularidades o problemas en la declaración.

¿Cuándo se puede empezar a pedir cita previa?

A partir del 3 de mayo se puede empezar a pedir cita previa para que la declaración de la renta por teléfono. Se puede pedir por internet con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia, la App "Agencia Tributaria", el teléfono automático 91 535 73 26 o 901 12 12 24 o el teléfono de cita previa para renta con atención personal 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas

¿Cuándo se puede presentar la declaración por vía telefónica?

A partir del 5 de mayo comienza la asistencia para la confección y la presentación de la declaración de renta por teléfono, el denominado plan 'Le llamamos'.

¿Cuándo se puede pedir cita previa para presentación presencial y cuándo acaba el plazo?

A partir del 26 de mayo se puede empezar a a pedir cita previa para atención presencial y el 29 de junio es el último día en el que se puede pedir. Para solicitarlo se puede hacer hacer por internet con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia, la App "Agencia Tributaria"o el teléfono de cita previa para renta con atención personal 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas

¿A partir de cuándo se puede acudir a las oficinas para la declaración presencial?

A partir del 1 de junio comienza el plazo para la asistencia para la confección y presentación de la declaración de renta en oficinas.

¿Qué fecha límite hay para la domiciliación de la renta a ingresar?

El 27 de junio es el último día para domiciliar la renta que resulta a ingresar.

¿Qué día acaba la campaña de la renta 2021?

El día 30 de junio es el último día para la presentación de declaraciones de la renta 2021, sea por la vía que sea.