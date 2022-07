GrinGrin Foods, Nora Real Food, Frankles, Nadie Sin Su Ración Diaria, Mimic Seafood, Quevana, MOA Foodtech, Sophie’s BioNutrients, ANINA y ODS Protein son las 10 'startups' seleccionadas entre las más de 150 candidaturas que se han presentado a la primera convocatoria de KM ZERO Venturing. Se trata del primer programa de innovación abierta e inversión estratégica para startups foodtech en España, lanzado a través de la alianza de 6 empresas de alimentación de diferentes sectores- CAPSA FOOD, Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Vicky Foods, Angulas Aguinaga y Grupo Arancia- y además bajo la coordinación de KM ZERO Food Innovation Hub, uno de los principales impulsores de startups de nuestro país y a nivel global.

“Esta primera convocatoria de KM ZERO Venturing ha sido todo un éxito. Se han presentado más de 150 startups de todo el mundo, principalmente de España, Latinoamérica y Estados Unidos, que aportan soluciones a los principales retos a los que se enfrenta el sistema alimentario como son la sostenibilidad, la digitalización, la salud y el bienestar, y las proteínas complementarias. Tanto las corporates como nosotros y nuestra red de expertos tenemos muchas ganas de empezar a trabajar con las startups seleccionadas, ya que son un actor clave de la transformación que está viviendo el sector, y este programa podrá acelerar su consolidación y su llegada con éxito al mercado”, afirma el CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, Raúl Martín.

Los proyectos seleccionados se han hecho públicos esta mañana en un acto en Valencia en el Hotel Las Arenas con la presencia de algunos de los máximos representantes de las empresas impulsoras del programa. “Las startups que están hoy aquí son un buen ejemplo de que hay mucho talento y muchas buenas ideas que pueden beneficiar al futuro de la sociedad, sería un error que las empresas trataran de quedarse en exclusiva con ese valor que aportan con sus servicios o tecnología pudiéndolos compartir con el mundo y este debe ser el espíritu de este tipo de colaboraciones”, afirma Paco Martínez, CEO de Familia Martínez, a la que pertenecen Embutidos Martínez y Platos Tradicionales.

“Este programa es la fórmula perfecta para acercarnos al conocimiento y entender su contexto de uso en nuestra cadena de valor. Para las startups es una aproximación acelerada al mundo de la industria y de todos los agentes clave involucrados en el desarrollo de la alimentación”, sostiene José Armando Tellado, CEO de CAPSA FOOD.

Proyectos seleccionados

GrinGrin Foods: Startup dedicada a la creación de diversos productos de origen vegetal que rompe con el mito de que la comida vegetal es aburrida y sin sabor. CEO y fundador: Ricard Puigdemont.

Nora Real Food: Revoluciona las comidas diarias de las empresas y sus empleados a través de su cantina digital que ofrece recetas variadas y de gran calidad. Fundadora: Nora Marti Barata.

Frankles: Startup chilena dedicada a la extracción de compuestos naturales a partir de materias primas de origen vegetal para la elaboración de saborizantes para bebidas 100% naturales. CEO: Francisca Carolina Schäfer Ríos.

Nadie Sin Su Ración Diaria: Startup de impacto social que tiene como objetivo digitalizar el tercer sector para hacerlo más eficiente y sostenible, utilizando tecnología propia. CEO: Kilian Zaragozá Mora.

Mimic Seafood: Crean la experiencia de comer pescado y marisco haciendo productos 100% a base de plantas. CEO: Ida Speyer

Quevana- La Quesería Vegana: Producción de quesos semicurados ecológicos a base de anacardos. CEO: Alejandro Álvarez Rubio.

MOA Food Tech: Producción de ingredientes saludables y sostenibles revalorizando subproductos de la industria alimentaria mediante procesos de fermentación optimizados por inteligencia artificial. CEO: Bosco Emparanza

Sophie´s BioNutrients: Originaria de Singapur y establecida en Holanda, la startup desarrolla una nueva proteína vegetal sostenible a partir de microalgas. CEO: Eugene Wang.

ANINA: Startup israelí que crea cápsulas de comida únicas, 100% naturales, ricas en verduras y nutrientes, fáciles de usar y elaboradas con residuos de alimentos frescos y deliciosos. CEO: Anat Natan

ODS Protein: Producen proteínas complementarias a partir de procesos fermentativos con una formulación y textura idóneas para ser incorporadas como ingredientes a diferentes productos alimentarios. CEO: Iria Varela

Las compañías van a poder invertir en los proyectos escogidos

Pruebas industriales

Las compañías van a poder invertir en los proyectos escogidos, mientras que éstos van a tener la oportunidad de realizar pilotos industriales, van a recibir mentorización por parte de figuras mundiales del sector de la alimentación que forman parte de KM ZERO Squad, les van a asesorar entidades como ICEX, Ainia, New Food, Tbig, TasteLab o Brandsummit y van a tener presencia en toda la actividad anual de KM ZERO, destacando su evento de referencia ftalks Food Summit o su publicación Fooduristic. Además, finalizados los tres meses de participación en KM ZERO Venturing, tendrá lugar un Demo Day en el cual se presentarán las startups seleccionadas en esta edición frente al ecosistema de inversores y partners de KM ZERO.

El primer ejemplo de colaboración pionera a través de KM ZERO Venturing va a ser la implantación del sistema creado por Nadie Sin Su Ración Diaria, que ha digitalizado de inicio a fin todo el proceso de donación de alimentos, en 5 de las empresas impulsoras del programa: Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Vicky Foods, CAPSA FOOD y Angulas Aguinaga.