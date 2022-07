La Cámara descarta que la economía valenciana entre en recesión

A pesar de la enorme complejidad del escenario económico y político internacional por las consecuencias de la guerra en Ucrania, el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, se muestra relativamente optimista: No ve una recesión en el horizonte, a no ser que se produzca una crisis energética "grave" o que el conflicto bélico se extienda. Eso sí, ya se está produciendo una ralentización. ¿Por qué esa confianza? En primer lugar por la buena marcha de la campaña turística, que ha alcanzado ya los niveles previos a la pandemia y que ejerce de locomotora, no solo para la hostelería, sino también para el comercio y otros servicios. Además, las ventas al exterior de la autonomía siguen a buen ritmo y se pueden ver beneficiadas por la actual paridad entre el euro y el dólar. Por último, el empleo presenta registros muy positivos, tanto que en estos momentos el gran problema de muchas empresas es encontrar personal para cubrir muchas plazas.

En un breve informe de coyuntura, la corporación cameral detalla algunas de las variables negativas del escenario internacional, como la crisis energética, la escasez en el suministro de alimentos, sobre todo en los países más pobres, la inflación o la desaceleración de la economía china. No obstante, señala otras que están experimentando "mejores comportamientos que en meses anteriores". Es el caso del precio de las materias primas, sobre todo de metales, y el petróleo, que están descendiendo por una menor demanda pero también por la reducción de los stocks que hicieron muchas empresas por acopio. "Es un buen dato para la inflación y los costes de las mercantiles", afirma Morata. Pacto de rentas Ante este escenario, el presidente cameral defiende la puesta en marcha de cinco medidas que permitan "aumentar la productividad de la economía valenciana". La primera de ellas, ante el "fuerte" aumento de los costes de producción y su traslación a precios finales, es la consecución de un pacto de rentas entre los agentes sociales, "incluido el sector público". En relación con esto, puso como ejemplo el acuerdo alcanzado en Ford Almussafes. Asimismo, aboga por aprovechar los fondos next generation de la UE "para conseguir que las empresas valencianas mejoren en eficiencia y productividad, invirtiendo en digitalización y sostenibilidad" y por impulsar los Perte en infraestructuras logísticas y de comunicación. En cuarto lugar apunta la necesidad de seguir trabajando para atraer inversiones extranjeras como la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt. Por último, considera "vital" seguir aumentando el número de empresas exportadoras regulares, que se caracterizan "por su mayor eficiencia, tamaño y productividad".