El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este lunes el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte en el que se incluye la regulación de la gratuidad de los servicios ferroviarios entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre para usuarios recurrentes (que utilicen el tren en su movilidad cotidiana), anunciada por el presidente del Gobierno durante el Debate sobre el Estado de la Nación para Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Los billetes se podrán adquirir a partir del 24 de agosto.

En el caso de los servicios de Cercanías y Rodalies se creará un nuevo abono con vigencia para estos cuatro meses --para así evitar a los viajeros esporádicos-- que incluirá una fianza de 10 euros que se devolverán al final del periodo si se han realizado más de 16 viajes (media de 4 viajes al mes). El abono de la fianza se realizará de forma automática, cuando la compra sea a través de una tarjeta de crédito, o deberá solicitarse en taquilla, en caso de pago en efectivo. "La fianza es para garantizar que al menos se haya utilizado el abono en cuatro trayectos", ha aclarado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros.

Además, en el caso de los consorcios de transportes, como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el Ministerio de Transportes asumirá el coste que pagan a Renfe siempre que descuenten "el precio del abono el dinero que dejan de pagar”. Según explican fuentes de este departamento, cuando se compra un abono mensual que vale para Cercanías y Metro el consorcio de transportes ingresa el total del precio y, a posteriori, le paga una parte a Renfe que corresponde a los servicios de Cercanías. El consorcio puede evitar este pago, pero para ello tendrá que reducir dicho precio del abono de transportes.

También se creará un título multiviaje especial con viajes ilimitados para los servicios de media distancia convencional y ancho métrico, aunque en vez de un título de transporte a cuatro meses se aplicará para cada una de las rutas (origen-destino) y con una fianza de 20 euros (menos de 3 billetes individuales de media). Al final de los cuatro meses, si se realizan 16 viajes, el dinero se devolverá. Afectará a los servicios Barcelona Sants-Girona-Cebere; A Coruña-Santiago-Vigo; Sevilla-Cádiz; Sevilla-Córdoba-Jaén; Valencia-Vinaroz-Tortosa; Valencia-Alicante-Murcia; Salamanca-Madrid; Madrid-Valladolid-Vitoria, y Madrid-Jaén.

Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales durante el periodo y solo estarán disponibles para la venta los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta con las tarifas habituales. Los nuevos abonos se podrán adquirir a partir del 24 de agosto y Renfe realizará campañas de información y asistencia durante todo el periodo que supondrán un incremento de su personal que se verá reforzado "los primeros días" en 1.000 empleados adicionales. Además, el Gobierno pide a los ciudadanos a gestionar bien sus rutas para que “en la medida de lo posible se amplíe el horario de entrada y salida de los trabajos siempre que se pueda”.

Descuento del 50%

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) mantienen la subvención que había hasta ahora con un descuento del 50% para los usuarios "recurrentes" para todos los títulos multiviaje (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se realicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Con el objetivo de “reequilibrar territorialmente las condiciones de viaje de los usuarios recurrentes” se crean también unos abonos comerciales con condiciones similares a las anteriores para las rutas de alta velocidad “en las que no existan OSP (obligación de servicio público), ni Acuerdos Marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Estas son Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.