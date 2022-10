Valencia Digital Summit 2022 ha revelado las ganadoras de VDS2022 Competition. Las triunfadoras son las startups Trebellar, en la categoría Seed, y Delivers Ai, en la categoría Growth.

Trebellar

La startup fundada por dos españoles con sede en EEUU unifica y analiza los datos generados por los edificios para que puedan utilizarse de manera efectiva. Trebellar aporta inteligencia a los edificios, haciéndolos más sostenibles, eficientes y confortables convirtiéndose en el sistema de participación de todos los stakeholders de la edificación.

Delivers.AI

La startup de origen turco con oficinas en Londres, Estambul y Dubai, ha desarrollado un robot que ofrece un servicio de entrega de comida, alimentos y paquetería bajo demanda. Está diseñado para entregar de forma totalmente autónoma productos desde las tiendas hasta la puerta del cliente, combinando tecnología de navegación de última generación con un diseño atractivo.

La galardonadas han sido premiadas con un stand en VDS2023, un stand en TNW València y entradas para TNW Amsterdam.

Un jurado internacional formado por profesionales de reconocido prestigio como Sébastien Lefebvre, socio del venture capital francés Elaia; Nelly Markova, directora de la firma inglesa de capital riesgo Molten Ventures; Rachelle Young, program director en The Next Web (TNW), principal evento tecnológico del ecosistema tecnológico de Amsterdam impulsado por el diario económico Financial Times, y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, moderados por Paloma Mas, de Plug and Play, han sido los encargados de elegir a las vencedoras. Arkadia Space, Mojito360, Exheus, Reental, Proky, Drill Surgeries, BizAway e IDNow completaban la terna de 10 finalistas.

Más de 500 startups de 35 países distintos se habían presentado como candidatas para participar en la VDS2022 Competition.

Evento tecnológico internacional

Desde su primera edición en 2018, Valencia Digital Summit ha registrado un crecimiento exponencial que lo ha llevado a convertirse en un evento tecnológico de referencia a nivel global. La última edición, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 2021, generó un impacto económico de más de 4,8 millones de euros. El encuentro, en el que participaron líderes de compañías de prestigio mundial como Airbus, Google o Amazon, y startups consolidadas como Jeff, Jobandtalent o Gorillas entre otras, reunió presencialmente a más de 5.500 personas y más de 5.000 asistieron online. El 20% de los asistentes tenía procedencia internacional y se dieron cita personas de hasta 25 países distintos.