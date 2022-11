Los transportistas que paralizaron España en marzo vuelven a convocar una huelga indefinida

La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que paralizó España del pasado mes de marzo, ha anunciado un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo para protestar por el "incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas". Esta organización de transportistas de mercancías por carretera, en su mayoría, autónomos, provocó problemas en las cadenas de suministro de mercancías, incluidos alimentos en los puntos de venta de las tiendas y grandes cadenas de distribución de buena parte del territorio España.

Manuel Hernández, presidente de la citada plataforma que no forma parte del Comité Nacional de Transporte de Mercancías (CNTC), interlocutor del Gobierno en las mesas de diálogo institucional, dio ayer a conocer el resultado de la votación que han llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la reanudación del paro. Los organizadores de la movilización aseguran que las asambleas provinciales, con un 86 % de los votos y tan sólo un 2 % de abstenciones, han acordado secundar una iniciativa que el Gobierno espera que, finalmente, no se produzca.

La convocatoria de esta nueva movilización coincide con el momento de mayor actividad comercial, coincidiendo con el Black Friday, así como con los envíos masivos de los productos por las próximas fiestas de Navidad.

La plataforma denuncia el incumplimiento de los acuerdos por parte del Ministerio de Transportes, que solo admite “pequeños desajustes” Las patronales de distribución alertan del posible desabastecimiento.

Sin respaldo de las grandes patronales

Por el momento, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), que agrupa a asociaciones representativas de los subsectores del transporte valenciano y representa los intereses de más de 1.500 empresas de la autonomía, no se ha pronunciado al respecto, pues lo hará en la junta directiva de este próximo miércoles, asegura la entidad presidida por Carlos Prades. Con todo, es de esperar que no respalde la huelga, ya que la patronal nacional Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) tampoco dará soporte.

En ese línea, Fenatport, que agrupa a transportistas autónomos que operan en el Puerto de València, considera que la huelga "no está justificada". Estas patronales piden garantizar la libertad de trabajo. Y es que, en el paro que esta Plataforma ya convocó el pasado 14 de marzo se produjeron piquetes violentos que no dejaron trabajar con seguridad a muchos conductores profesionales que no lo secundaron. Además, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que representa a las mayores empresas del sector de España, ha señalado que no respalda el paro indefinido.

El Gobierno, en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), a probó a principios de este año la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas y un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión. Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento. Y denuncia que cada mes desaparecen entre 200 y 250 pequeñas empresas por el aumento de costes.

Posibles desabastecimientos

Todas los eslabones de la cadena logística de suministros expresa una gran preocupación por el anuncio del paro indefinido, que el la Comunitat Valenciana -a diferencia de otros territorios de España- tuvo menor respaldo por la menor representación de afiliados a dicha Plataforma. Así las cosas, organizaciones agrarias como Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), así como asociaciones empresariales -como Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España o FIAB- y representantes de la cadena alimentaria y hostelería, exigen s que se garantice "la seguridad y el abastecimiento" de productos y materias primas ante los nuevos paros convocados por la Plataforma.

Desde estas organizaciones se ha pedido "que no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte de mercancías", en la que, según relatan en un comunicado, "se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria". "Exigimos que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro", han pedido.

La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en declaraciones a TVE, ha destacado que las condiciones y las circunstancias del sector han mejorado y que el Gobierno seguirá trabajando para el cumplimiento de lo acordado. La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.

El PSOE y el PP han pedido a la Plataforma una "llamada a la responsabilidad", mientras que Vox respalda el paro indefinido.