El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado hoy que “Vicente Boluda es un empresario con mucha ética. Tiene una virtud, ser proveedor de Mercadona; pero un defecto, ser del Real Madrid”, ironizó el empresario.

Roig ha presentado al también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), quien ha protagonizado el desayuno que organizan el Fórum Europa y CaixaBank.

Apoyo

En el turno de preguntas, Boluda ha exteriorizado la buena sintonía con el dueño de la cadena de supermercados. Al ser preguntado por las críticas de la ministra de Derechos Sociales de Unidas Podemos Ione Belarra a Juan Roig y el sector de la distribución en general por el alza de los precios de los alimentos -los calificó de "capitalistas despiadados" que "se estén haciendo de oro" por la crisis derivada de la guerra de Ucrania., Boluda respondió que “me parece mal, porque o somos capitalista o no somos empresarios. No hay monopolio de nada. Si no compras en un supermercado compras en otro”, apuntó Boluda. “La ministra Ione Belarra debe serenarse un poco”, concluyó.