La C. Valenciana cierra 2022 con la menor tasa de absentismo laboral

La Comunitat Valenciana se convirtió al cierre del año pasado en la autonomía con una tasa más baja de absentismo laboral. Se situó en el 6,2 % del total, cinco décimas por debajo del 6,7 % de la media española y una décima inferior respecto al mismo período del año anterior, según un informe publicado hoy por la firma de trabajo temporal Adecco, que precisa que el absentismo por incapacidad temporal, el de mayor relevancia ya que incluye las enfermedades comunes y los accidentes no laborales, se quedó en el 4,8 % en la autonomía, frente al 5,1 % de la media nacional.

La región que se encuentra en una peor situación en este parámetro es Asturias, donde llega al 7,8 %, seguida de Aragón, con un 7,4 %. Justo por encima de la Comunitat Valenciana, en ambos casos con una décima más, es decir, con un 6,3 %, aparecen Andalucía y Castilla-La Mancha. El comunicado de la consultora concluye que la actividad con una mayor tasa de personas que no se presentan en su trabajo fue la industria, donde el porcentaje alcanza al 6,6 % en la Comunitat Valenciana, seguida de los servicios, con un 6,3 %, y, por último, la construcción, con un 4,8 %.

Encuesta

Adecco precisa que el absentismo no se mide a partir de una estadística, sino que se obtiene a partir de la Encuesta de Trimestral de Coste Laboral, que incluye una desagregación del tiempo de trabajo. El citado sondeo surge de una muestra de 28.000 establecimientos de todas las autonomías y sectores, excepto la agricultura. El tratamiento de estos datos permite determinar el conjunto de horas no trabajadas por motivos ocasionales, entre los que no figuran los Erte, las vacaciones ni los días festivos, aunque Adecco precisa que el absentismo tampoco se puede equiparar con faltas injustificadas. De hecho, forman parte del mismo las horas no trabajadas por maternidad o adopción o los permisos remunerados.

Un patrón llamativo que desvela el informe es que suelen ser las autonomías del norte de España las que tienen más absentismo, mientras que las del sur, en su mayoría también las que tienen un menor nivel de renta per cápita, son las que registran tasas más bajas. Así, encabezan este escalafón en la industria Asturias y Cantabria, mientras que en las últimas posiciones aparecen Andalucía y Murcia. Otro tanto sucede en la construcción, con Asturias, Cantabria y Galicia en las primeras posiciones y Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, en las últimas. En los servicios, Asturias, Aragón y Castilla-León figuran en las zonas altas, mientras que la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha son las que tiene menos absentismo.

Asalariados

El director de Adecco Group Institute, Javier Blasco, ha destacado en declaraciones recogidas en un comunicado que "las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1,4 millones de los asalariados españoles no habían trabajado durante este periodo (el cuarto trimestre de 2022). Esto supone un 5,9 % más que en el anterior trimestre y un 4,4 % más (en comparación) interanual".

De acuerdo con el informe, la incidencia de la siniestralidad laboral se situó en España en 225 accidentados por cada 100.000 habitantes en jornada laboral, un 1 % más respecto al año anterior, por 216 en la Comunitat Valenciana, y en 36 para accidentados in itinere (durante el desplazamiento hacia el lugar de trabajo), un 5 % más. En este último caso, la cifra es idéntica para ambos territorios. Respecto de la gravedad de los accidentes, Adecco afirma que casi la totalidad fueron leves, más del 99 % en el caso de los que se produjeron durante la jornada, si bien destaca un repunte en el número de accidentes mortales en jornada, que se elevaron un 14 %.