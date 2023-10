Histórico del textil valenciano, Pepe Serna accedió, después de muchos años en la secretaría general, a la presidencia de Ateval en en julio de 2020, en plena pandemia. El día 23 recibirá el premio otorgado por Levante-EMV a la asociación de empresarios textiles por la vocación exterior de esta actividad, un cluster radicado en las comarcas centrales valencianas.

El verano no se va. ¿Cómo está influyendo el clima en la industria textil?

El clima siempre afecta. Si se retrasa el invierno, la gente demora las compras de ropa de abrigo, adquiere en menos cantidad porque puede pasar con lo que tiene o bien se espera a las rebajas, con lo que las ventas del sector se resienten. Esto ha pasado toda la vida, pero es cierto que ahora mucho más. En los dos últimos años el sector ha funcionado más o menos bien, pero en este 2023 sí se está resintiendo tanto a nivel nacional como en la exportación por la falta de frío, pero también por la demanda, que no está acompañando.

La patronal CEV asegura que ya se perciben síntomas de ralentización económica. ¿Qué signos detecta el textil?

Estamos percibiendo una cierta ralentización tanto en el exterior como en el interior. No es algo que solo le pase al textil sino que también afecta a otras actividades de la Comunitat Valenciana. En concreto, el textil ha perdido un 6 % de facturación respecto a 2022.

El textil fue una de las industrias más deslocalizadas antes de la pandemia. ¿Qué ha cambiado desde entonces, si es que ha cambiado algo?

En realidad, ha habido poca deslocalización de empresas valencianas. Alguna está en Marruecos o México pero son pocas. Lo que sí está habiendo es una sustitución de la producción propia por la del extranjero, que se importa sobre todo de Asia (China, Vietnam, Bangla Desh), pero también Turquía. Es todo tipo de producto, sobre todo acabado.

¿Cómo afecta a los productores nacionales?

Afecta sobre todo a la industria intermedia, que es la que hace los acabados.

El premio que recibe Ateval es a la internacionalización. ¿Está el sector suficientemente volcado con el exterior o aún queda camino por recorrer?

Las ventas del sector valenciano están en 2.300 millones de euros anuales. De esa cantidad, cerca de 1.400 millones son exportaciones. Más del 50 %. Esto quiere decir que está internacionalizado. Dicho esto, siempre quedan cosas por hacer. El sector no para de ir a los mercados exteriores. De hecho, sin la exportación, el sector no sobreviviría. Un 60 % es a la Unión Europea y el resto a los llamados terceros países. El europeo es un mercado muy saturado, estamos bien colocados, pero tenemos que ir a otras zonas geográficas.

Guerra en Ucrania, guerra en Gaza-Israel… El mundo está muy revuelto últimamente. ¿Le afecta al textil?

Israel no es un país importante para nuestras exportaciones. Nos afectaría si el conflicto fuera más amplio en esa zona. Ucrania tampoco era una zona de ventas significativas y a Rusia ya no se exportaba casi nada desde la invasión de Crimea en 2014 y ahora mismo, nada. Así que esos conflictos no están teniendo una repercusión en el sector de forma directa, aunque sí de forma indirecta por la subida de costes que se puede producir en los carburantes o productos derivados del petróleo como los colorantes químicos.

Muchos sectores industriales se quejan de la falta de mano de obra cualificada. ¿Está el textil en la misma situación?

Sí. No hay gente suficiente para inscribirse en cursos de formación profesional. No está siendo atractivo el sector para la gente joven. Nos hace falta gente cualificada. El sector está muy digitalizado y necesita personal adecuado. Es cierto que a nivel superior no tenemos problemas. Me refiero a los ingenieros.