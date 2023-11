Valencia se convertirá los próximos días 13 y 14 de diciembre en el foco del debate sobre la humanización de las ciudades inteligentes o Smart Cities. Lo será gracias a la segunda edición del Smart Citizen Congress, un encuentro en el que se profundizará sobre los problemas sociales y ambientales que la tecnología puede generar, y las soluciones propuestas por expertos/as de prestigio internacional.

“La tecnología debe ser un medio y nunca un fin cuando diseñamos las ciudades del futuro. Sólo realizando una reflexión profunda y conjunta con líderes del pensamiento urbano podremos evitar escenarios y consecuencias negativas para los ciudadanos”, así ha definido Fernando Ibáñez, director estratégico de BIOHUB VLC, el Smart Citizen Congress. Un foro organizado por BIOHUB VLC y Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de València, en el que se abordarán las principales cuestiones que preocupan a los ciudadanos desde el prisma de las nuevas tendencias sociales, entre las que destacan aspectos concretos como la pobreza energética, la crisis climática, la brecha digital, la adicción tecnológica, la deslocalización laboral o la inseguridad relacionada con los datos digitales.

Unos retos de ciudad que preocupan al Ayuntamiento de València. Tal y como ha explicado Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València: “queremos que la innovación y la tecnología nos ayuden a transformar la València del futuro, mejorar la vida de los ciudadanos y hacer que las Smart Cities sean realmente ciudades inteligentes. Tenemos grandes retos, sin ir más lejos con el turismo, un sector en el que València está muy bien posicionado y que repercute positivamente en la economía de la ciudad”.

“¿Cuáles son sus riesgos, sus desafíos? ¿Podemos tener un turismo sostenible? Creemos que la tecnología puede ayudarnos a minimizar el impacto que tenga en nuestro territorio y conseguir en València un turismo sostenible, en positivo”, ha explicado Llobet.

Un foro internacional de debate sobre la humanización de las soluciones tecnológicas urbanas

La organización del congreso ya ha confirmado diferentes ponencias que impartirán expertos a nivel internacional en sus respectivos campos de investigación relacionados con las Smart Cities. Por ejemplo, la directora del Cambridge Centre for Smart Infraestructure and Construction Transforming, Jennifer Schooling, aportará una visión centrada en soluciones digitales para las nuevas infraestructuras urbanas; la entidad neerlandesa Waag Future Lab, enfocada en tecnología de impacto social, será la encargada de ofrecer la ponencia inaugural a través de su Smart Citizens Lab Leader, Imme Ruarus; y la Director of Research Development & Innovation de la Coventry University, Sinead Ouillon, compartirá su visión en el ámbito de la economía circular incidiendo de forma práctica en su aplicación práctica.

Más allá de análisis y perspectivas globales, el Smart Citizen Congress está ideado para que las conclusiones que se extraigan en ambas jornadas se conviertan en aplicaciones directas que deben tener influencia tanto a nivel nacional como autonómico. Directamente relacionado con esto, está la participación de una organización que propone claves para mitigar la adicción tecnológica de los jóvenes, como es Empantallados España.

Los técnicos y equipos de gobierno municipales, directamente interesados en mejorar la vida de sus ciudadanos; y las empresas y centros de investigación, centrados en aportar servicios innovadores para modernizar las ciudades a través de la digitalización y la sostenibilidad, son dos perfiles muy concretos que estarán pendientes de todas las claves que los expertos difundirán en el Smart Citizen Congress.

“El propósito de Smart Citizen Congress es inspirar y proporcionar buenas prácticas globales para la integración de la tecnología en las ciudades y, de este modo, transformar municipios en entornos eficientes e inteligentes, pero sobre todo humanos”, ha recalcado Fernando Ibáñez sobre este encuentro que se celebrará en el propio hub tecnológico BIOHUB VLC, ubicado en la Marina de Valencia (Travessia 15E, Base 5)