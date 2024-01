Poco más de una hora ha durado la primera reunión de la mesa de diálogo social de este año. CEOE, Cepyme, UGT y CCOO retoman este lunes la negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024 con el objetivo del Gobierno de despejar la cuantía de ese incremento esta misma semana. El departamento que dirige Yolanda Díaz plantea elevarlo al 4%, hasta los 1.123 euros, y avisa la patronal que si no se aviene a alcanzar el acuerdo tripartito el alza será mayor.

"Un 4% es una subida que genera incentivos a todas las partes, es una subida razonable. Si la patronal española considera que no presta su apoyo, quien no entra en un acuerdo paga las consecuencias de no hacerlo y naturalmente estaríamos dispuestos a explorar una nueva cifra que nos sirva para acordar con las organizaciones sindicales", ha advertido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a su llegada a la reunión que se celebra a esta hora en la sede del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno planteó formalmente la subida del 4% en una reunión de la mesa de diálogo social el 11 de diciembre, pero la propuesta no convenció entonces a la patronal, por excesiva, ni a los sindicatos, por insuficiente, y la búsqueda de un acuerdo se aplazó a este mes de enero, algo que ha sido habitual en la revalorización del SMI en los últimos años. Sin embargo, este lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostró más benévolo al pacto si la patronal hace lo propio.

Ya lo sujería a primera hora el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaraciones a RNE: "Si hay acuerdo con la patronal hay margen de negociación y si no hay acuerdo el margen que pediremos al Gobierno va a ser más alto". Los empresarios --CEOE y Cepyme-- se han comprometido a estudiar las propuestas que hay encima de la mesa para dar una contestación "en la próxima reunión que se celebrará el jueves o el viernes", según reconocía la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente.

Vicente ha afirmado que el encuentro "no ha dado mucho de sí" ya que "no ha habido ninguna variación en las propuestas ni por parte de los sindicatos ni del Gobierno", que mantiene su propuesta del 4%. Pero en ella, CCOO y UGT se han alineado con el Ejecutivo para advertir a la patronal que sin acuerdo la subida será mayor. CCOO propone negociar un alza a partir del 5%, mientras que UGT la sitúa entre el 5% y el 7%.

"Si las pensiones mínimas suben entre el 5% y el 7%, las no contributivas el 6,9% y el ingreso mínimo vital (IMV) ha subido el 6,9%, el salario mínimo se debe fijar en los mismos parámetros. No parece coherente que haya parámetros inferiores para el salario mínimo que para el resto de retribuciones mínimas", ha defendido el vicesecretario general de política social de UGT, Fernando Luján de Frías.

La intención del Ejecutivo es, para bien o para mal, avanzar "sustancialmente" durante la reunión de este lunes, de forma que si las organizaciones sindicales y empresariales tienen que hacer consultas con sus respectivos órganos lo hagan a lo largo de la semana y aprobar el alza este mes con efecto retroactivo desde 1 de enero de este año.

En los últimos cinco años el Gobierno no ha aprobado la revalorización del salario mínimo antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior. La última vez que cumplió con dicha costumbre fue en 2018, cuando el Ejecutivo, entonces monocolor del PSOE, aprobó en su Consejo de Ministros celebrado de manera extraordinaria en Barcelona el incremento del SMI.

Desde entonces y por distintos motivos, las revalorizaciones se han acabado concretando ya entrado enero o incluso en febrero, como la del año pasado. Que este suelo salarial haya subido casi un 50% en esos últimos cinco años ha complicado alcanzar acuerdos con la patronal para ello, lo que ha alimentado a su vez la disensión dentro de la coalición y ha dificultado más la ejecución final en el BOE.